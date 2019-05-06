Сборная России по футболу примет Казахстан в КалининградеLife.ru 11:40

Стало известно, в каком городе пройдёт матч квалификационного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан. Игру примет стадион "Калининград" в одноимённом городе. Матч состоится 9 сентября 2019 года.

Сборная России по футболу примет Казахстан в Калининграде

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Политика Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.

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Авто Фотограф сделал из Audi R8 завораживающий пазл Главным героем нового снимка стал немецкий спорткар Audi R8.

Общество Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота» После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.

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