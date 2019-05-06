Футбол
Сборная России по футболу примет Казахстан в КалининградеLife.ru 11:40
Стало известно, в каком городе пройдёт матч квалификационного турнира Евро-2020 Россия — Казахстан. Игру примет стадион "Калининград" в одноимённом городе. Матч состоится 9 сентября 2019 года.
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Сборная России по футболу проведет в Калининграде отборочный матч Чемпионата Европы
Новый Калининград.Ru11:35
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:06, Ашберн
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать 10 самолетов SSJ100
Авиакомпания «Ямал», эксплуатирующая на внутренних рейсах 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, передумала покупать еще 10 лайнеров этого типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора перевозчика Василия Крюка.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Политика
Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко
Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
Обновлено в 18:02
Футбол
Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ
Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:00
Политика
В бундестаге назвали условия снятия санкций с России
Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в "нормандском формате", заявил журналистам в Берлине вице-президент бундестага Томас Оперман после встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.
Обновлено в 15:27
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Общество
Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле
Обновлено в 11:36
Происшествия
Опубликован полный список пассажиров рейса Москва – Мурманск
Компания «Аэрофлот» опубликовала на своем сайте полный список пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск, на борту которого 5 мая произошел пожар.
Обновлено в 11:36
Происшествия
На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком
Обновлено в 16:40
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Курил
Землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера произошло сегодня, 4 мая, у южных берегов курильского острова Шикотан.
Обновлено 04 мая в 13:31
Общество
Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов
Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов.
Обновлено в 18:55
Происшествия
Авиакатастрофа в Мексике унесла жизни 13 человек
Обновлено в 17:31
Политика
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков
Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы
1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Палестина и Израиль договорились о прекращении огня и военных действий
Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении военных действий и огня.
Обновлено в 03:09
Политика
Помпео рассказал о переговорах с Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Китайский лидер выразил соболезнования в связи с ЧП в Шереметьево
«От лица всего китайского народа, от имени китайского правительства и от себя лично выражаю глубокую скорбь по погибшим и искренние соболезнования семьям жертв и раненным», — говорится в телеграмме, которую лидер КНР отправил главе России Владимиру Путину.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Авто
Фотограф сделал из Audi R8 завораживающий пазл
Главным героем нового снимка стал немецкий спорткар Audi R8.
Обновлено в 00:58
Общество
Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал об ударах молнии в двигатель
Было два очень громких удара и две вспышки, но двигатель не загорелся.
Обновлено в 08:45
Авто
Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Футбол
Александр Протасовицкий: «Я нанес два удара и получил 7 месяцев! Я не Майк Тайсон»
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43