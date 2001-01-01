Футбол
Сборная России по футболу прилетела в Нижний НовгородNewsroom24 вчера в 11:29
В Нижний Новгород прибыла сборная России по футболу. Рейс с национальной командой прибыл в нижегородский аэропорт из Саранска. Накануне в Мордовии наша команда одержала победу над сборной Сан-Марино с рекордным счётом 9:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Матвиенко предложила критерий оценки эффективности работы губернатора
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с газетой «Известия» рассказала, какой критерий следует ввести для оценки эффективности работы губернатора.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Убийца расстрелял парня и девушку в центре Уфы
Обновлено вчера в 12:22
Общество
В Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова
Сбор участников запланирован у метро «Чистые пруды». Журналисты намерены дойти до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.
Обновлено в 04:00
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Происшествия
В Ульяновске утонули граждане Египта
В Ульяновске в Волге утонули двое граждан Египта 1997 и 1998 годов рождения, которые приехали в город поступать в университет.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Гаджеты
На смартфонах с Android нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 04:03
Игры
Авторы The Evil Within представили свой новый IP — Ghostwire Tokyo
Обновлено вчера в 20:59
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра
На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Футбол
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева резко похудела
Обновлено в 03:07
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В колонну МЧС в Тульской области въехала фура
Колонна МЧС России, направлявшаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории, попала в ДТП.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности
Близкая подруга российской исполнительницы народных песен и романсов Людмилы Зыкиной недавно поделилась, почему певица оставалась бездетной несмотря на четыре брака.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов
По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Богомолова заставили публично извиняться за громкий скандал на «Кинотавре»
Режиссер Константин Богомолов извинился перед Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным за фильм, снятый в честь юбилея журнала Tatler.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Сотрудницу АЛРОСА с сообщниками задержали за кражу 500 алмазов
Предполагаемые участники преступной группы были задержаны сотрудниками СКР совместно с ФСБ 6 июня при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. При обысках у подозреваемых также нашли более $2 млн и € 500 тыс. наличными и ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Обновлено в 03:45
Политика
Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Ялте произошло смертельное ДТП с тремя погибшими
Сегодня утром, 10 июня, в окрестностях Ялты произошла дорожная авария, в результате которой погибли водитель и пассажир мотоцикла, а также пешеход.
Обновлено в 04:11