Сборная России по футболу прилетела в Нижний НовгородNewsroom24 вчера в 11:29

В Нижний Новгород прибыла сборная России по футболу. Рейс с национальной командой прибыл в нижегородский аэропорт из Саранска. Накануне в Мордовии наша команда одержала победу над сборной Сан-Марино с рекордным счётом 9:0.

Сборная России по футболу прилетела в Нижний Новгород

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