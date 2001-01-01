Футбол

Сборная России по футболу прилетела в Нижний НовгородNewsroom24 вчера в 11:29

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Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
В Нижний Новгород прибыла сборная России по футболу. Рейс с национальной командой прибыл в нижегородский аэропорт из Саранска. Накануне в Мордовии наша команда одержала победу над сборной Сан-Марино с рекордным счётом 9:0.
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Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород

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