Футбол
Сборная России по футболу прибыла в СаранскИзвестия Мордовии вчера в 12:09
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Главный тренер сборной Станислав Черчесов, отведав хлеб-соль, поблагодарил встречающих, Артем Дзюба и кто-то из Миранчуков помахали рукой, после чего автобус с футболистами отправился в отель "Шератон" Кстати, несмотря на то, что наша национальная сборная впервые проведет официальный матч в Саранске, и Черчесов, и многие футболисты бывали в столице Мордовии неоднократно.
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