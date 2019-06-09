Сборная России по футболу прибыла в Нижний НовгородОткрытый Нижний 12:27

Рейс с российской сборной прибыл в аэропорт "Стригино" из Саранска 9 июня. Здесь накануне команда одержала победу над сборной Сан-Марино с рекордным для себя счётом 9:0.В аэропорту футболистов встречали болельщики. Сборная Кипра прилетит в Нижний Новгород также вечером 9 июня.

Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород

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