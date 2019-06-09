Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Нижний НовгородОткрытый Нижний 12:27
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
|12′
Данило Ринальди
|17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
|25′
Артем Дзюба
|31′
Федор Кудряшов
|36′
Антон Миранчук
|41′
|50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
|56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
|60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
|61′
|64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
|72′
Артем Дзюба
|73′
Артем Дзюба
|76′
Федор Смолов
|77′
Федор Смолов
|83′
Артем Дзюба
|88′
Россия
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
8
Баринов
9
Смолов
2 ×
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
4 ×
20
Ионов
23
Бенедеттини
11
Баттистини
14
Чеволи
6
Витайоли
13
Грандони
19
Ченсони
21
Голинуччи
22
Томассини
5
Лунадеи
9
Муларони
7
Витайоли
Сан-Марино
Расстановка 4‑5‑1
Рейс с российской сборной прибыл в аэропорт "Стригино" из Саранска 9 июня. Здесь накануне команда одержала победу над сборной Сан-Марино с рекордным для себя счётом 9:0.В аэропорту футболистов встречали болельщики. Сборная Кипра прилетит в Нижний Новгород также вечером 9 июня.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:36, Ашберн
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