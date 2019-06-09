Футбол

Сборная России по футболу прибыла в Нижний НовгородОткрытый Нижний 12:27

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Рейс с российской сборной прибыл в аэропорт "Стригино" из Саранска 9 июня. Здесь накануне команда одержала победу над сборной Сан-Марино с рекордным для себя счётом 9:0.В аэропорту футболистов встречали болельщики. Сборная Кипра прилетит в Нижний Новгород также вечером 9 июня.
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