Футбол
Сборная России по футболу поздравила с днём рождения тренера команды Мирослава Ромащенко.
RT на русском05:27
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Футбол
Аршавин: думаю, «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что команда Сергея Семака станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
Обновлено в 07:13
Футбол
Агент Фернандеша опроверг уход игрока из «Локомотива»
Агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза не подтвердил информацию о переходе своего клиента в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».
Обновлено в 07:20
Футбол
Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в туринском дерби против «Торино».
Обновлено в 01:04
Футбол
Моуринью объяснил, почему при нём Салах не заиграл в «Челси»
Обновлено в 05:29
Футбол
Дайер перенес операцию и не сможет помочь «Тоттенхэму» до конца года
Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер перенес операцию по удалению аппендикса и не сможет помочь команде в 2018 году.
Обновлено в 07:11
Футбол
Хави: «Катар готов к ЧМ-2022. В стране есть футбольная культура»
Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.
Обновлено в 04:58
Футбол
Хадсон-Одои покинет «Челси», если в команду придет Пулишич
Отмечается, что полузащитник Каллум Хадсон-Одои может покинуть лондонскую команду зимой.
Обновлено в 06:40
Футбол
Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»
Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
Обновлено в 03:59
Футбол
Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»
Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время матча с «Гертой»
Обновлено в 00:27
Футбол
Квальярелла подпишет новый контракт с «Сампдорией»
Форвард Фабио Квальярелла подпишет новый контракт с «Сампдорией».
Обновлено в 07:25
Футбол
Егор Сорокин: «В детстве мне нравился „Челси“»
В компании с Месси и Салахом: Сорокин попал в европейскую сборную недели – В детстве нравился "Челси", – сказал Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина".
Обновлено в 03:50
Футбол
Джордан Хендерсон: «Чувствую, что „Ливерпуль“ готов выигрывать трофеи»
Обновлено в 01:40
Футбол
ЦСКА заинтересован в услугах Травника
ЦСКА, «Фулхэм», «Ньюкасл» и «Аугсбург» проявляют интерес к полузащитнику чешского «Яблонца» Михалу Травнику.
Обновлено в 07:21
Футбол
Икарди: «Победы в Серии А помогут нам забыть о вылете из Лиги чемпионов»
Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал победу над «Удинезе».
Обновлено вчера в 15:23