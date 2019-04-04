Футбол

Сборная России по футболу поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФАОреанда-Новости 05:18

Международная федерация футбола (ФИФА) представила новый рейтинг футбольных сборных. Российская команда улучшила свои позиции на четыре пункта и поднялась на 46-е место. Теперь сборная России делит место с национальной командой Конго.
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Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА

Матч ТВ04:28

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

РИА Новости04:25

Сборная России поднялась на 4 позиции в рейтинге ФИФА

Sport.ru05:15

Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Спорт-Экспресс04:16

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Интерфакс-Спорт04:12

Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Чемпионат04:24

Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА и делит его с ДР Конго

Sports.ru04:35
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Ливерпуль за год потратил больше всех денег на услуги агентов в чемпионате Англии с февраля 2018 года по январь 2019-го.
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Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:18
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Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего

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Или если бы на базе свет провели. Чтобы мы могли вечером тренироваться.
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Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что «по самым скромным подсчетам» ущерб, нанесенный полуострову, превышает 1,5 триллиона рублей.
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Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения.
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В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

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Очевидцы в четверг, 4 апреля, сообщили о похищении человека около Торгового центра (ТЦ) «Ереван Плаза» в Москве.
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Начиная с налогового периода 2020 года отменены декларации по транспортному и земельному налогам.
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