Сборная России по футболу поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФАОреанда-Новости 05:18

Международная федерация футбола (ФИФА) представила новый рейтинг футбольных сборных. Российская команда улучшила свои позиции на четыре пункта и поднялась на 46-е место. Теперь сборная России делит место с национальной командой Конго.

Сборная России по футболу поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

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