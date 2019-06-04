Сборная России по футболу победила «Чертаново» со счетом 6:0Комсомольская правда вчера в 15:49

Сборная России по футболу, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020, провела в Новогорске контрольный матч против пятой команды ФНЛ «Чертаново» и победила 6:0.

Сборная России по футболу победила «Чертаново» со счетом 6:0

Гаджеты В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.

ЖКХ На Сахалине все еще думают, брать деньги за мусор с человека или с квадратного метра 80-летнюю Зинаиду Снеткову, проживающую в областном центре по улице Поповича, волновало, что в ее родном дворе контейнеры для мусора стоят не на положенном месте.

Шоу-бизнес Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Общество В «Яндексе» прокомментировали требование ФСБ передать ключи шифрования Ранее во вторник в РБК появилась информация, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», но компания отказывается их передать, так как ключи могут дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы компании.

Общество В Екатеринбурге задержан организатор пикета в защиту сквера В Екатеринбурге полиция задержала организатора пикета в защиту сквера у Драмтеатра, где может быть построен храм.

Происшествия Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.

Космос У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

Кино В России снимут сериал про Чернобыль в ответ на американскую версию В России снимут собственный сериал про катастрофу на чернобыльской АЭС в ответ на американскую версию.

Здоровье Выжить после: как российские врачи помогают жертвам взрывов в Сирии Медицинские эксперты из России оказывают помощь местным жителям, пострадавшим от взрывов в годы войны.

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Здоровье Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.

Авто Сообщили российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross Флагманский кроссовер Citroen C5 Aircross будет доступен на нашем рынке в трех комплектациях: Live, Feel, а также Shine.

Политика Названо место возможного начала вооруженного конфликта России и США Еще один вариант – произойдет новый кризис, например, в Белоруссии или в другом «регионе между НАТО и Россией».

Футбол Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Шоу-бизнес Певица Ани Лорак уволила всю свою команду Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Общество Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».