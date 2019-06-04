Футбол

Сборная России по футболу победила «Чертаново» со счетом 6:0Комсомольская правда вчера в 15:49

Сборная России по футболу, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020, провела в Новогорске контрольный матч против пятой команды ФНЛ «Чертаново» и победила 6:0.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Кержаков оценил игру Дзюбы в товарищеском матче Россия - «Чертаново»

Газета.Ru10:21

Видеообзор разгромной победы сборной России над «Чертаново»

Чемпионат03:46

Три часа дороги, экспериментальный состав «Чертаново» и признания Головина и Ахметова

Реальное время00:00

Мариу Фернандес рассказал, чем он занимается, когда нет тренировок

Спорт-Экспресс06:34

Как будет выглядеть сборная в матчах с Сан-Марино и Кипром. Кого отцепит Черчесов

Sport24.ru06:35

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново»

RT на русскомвчера в 13:29

Теннисная «баранка» перед Сан-Марино и Кипром. Сборная России разгромила «Чертаново»

Советский спортвчера в 11:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Гаджеты

В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia

В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
ЖКХ

На Сахалине все еще думают, брать деньги за мусор с человека или с квадратного метра

80-летнюю Зинаиду Снеткову, проживающую в областном центре по улице Поповича, волновало, что в ее родном дворе контейнеры для мусора стоят не на положенном месте.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес

Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься

В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.
Обновлено вчера в 12:59
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Общество

В «Яндексе» прокомментировали требование ФСБ передать ключи шифрования

Ранее во вторник в РБК появилась информация, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», но компания отказывается их передать, так как ключи могут дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы компании.
Обновлено в 08:31
Общество

В Екатеринбурге задержан организатор пикета в защиту сквера

В Екатеринбурге полиция задержала организатора пикета в защиту сквера у Драмтеатра, где может быть построен храм.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми

Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.
Обновлено в 12:28
Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Кино

В России снимут сериал про Чернобыль в ответ на американскую версию

В России снимут собственный сериал про катастрофу на чернобыльской АЭС в ответ на американскую версию.
Обновлено в 17:05
Здоровье

Выжить после: как российские врачи помогают жертвам взрывов в Сирии

Медицинские эксперты из России оказывают помощь местным жителям, пострадавшим от взрывов в годы войны.
Обновлено в 21:33
Футбол

Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыто

Обновлено в 21:53
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 04:46
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено вчера в 00:48
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Здоровье

Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах

Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Авто

Сообщили российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross

Флагманский кроссовер Citroen C5 Aircross будет доступен на нашем рынке в трех комплектациях: Live, Feel, а также Shine.
Обновлено в 03:15
Политика

Названо место возможного начала вооруженного конфликта России и США

Еще один вариант – произойдет новый кризис, например, в Белоруссии или в другом «регионе между НАТО и Россией».
Обновлено в 14:17
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено в 21:55
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак уволила всю свою команду

Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено в 20:36
Гаджеты

Представлены новые смартфоны Samsung Galaxy Wide 4 и Galaxy Jean 2

Обновлено в 15:50
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Обновлено в 13:21
Происшествия

Четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты на Кубани

Обновлено в 20:28
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное