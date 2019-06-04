Футбол

Сборная России по футболу победила «Чертаново» со счетом 6:0Комсомольская правда вчера в 15:49

Сборная России по футболу, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020, провела в Новогорске контрольный матч против пятой команды ФНЛ «Чертаново» и победила 6:0.
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