Футбол
Сборная России по футболу победила «Чертаново» со счетом 6:0Комсомольская правда вчера в 15:49
Сборная России по футболу, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020, провела в Новогорске контрольный матч против пятой команды ФНЛ «Чертаново» и победила 6:0.
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Теннисная «баранка» перед Сан-Марино и Кипром. Сборная России разгромила «Чертаново»
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