Сборная России по футболу разгромила команду Сан-МариноТелефакт вчера в 23:36

Вчера, 9 июня, сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Игра завершилась со счётом 9:0. Матч прошёл в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена". Болельщиков собралось немало — 42 241.

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