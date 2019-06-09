Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в историиОбластная газета вчера в 14:36

Во втором тайме картина не изменилась, россияне атаковали и забили ещё пять мячей: дважды отличился Федор Смолов, три гола забил Дзюба. Как итог - 9:0, и самая крупная победа в истории сборной России.

Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в истории

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