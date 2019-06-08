Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в историиLenta.ru 14:06

Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча против национальной команды Сан-Марино завершилась со счетом 9:0. Четыре гола на счету форварда Артема Дзюбы.

Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории

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