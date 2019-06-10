Футбол
Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составеСоветский спорт 05:08
Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча состоится завтра, 11 июня, в Нижнем Новгороде. На тренировке сборной России присутствует вся команда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:58, Ашберн
Общество
В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии
Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Происшествия
Российские деловые издания поддержали Голунова
Журналист "Медузы" Голунов задержан 6 июня полицейскими, которые нашли в рюкзаке несколько грамм наркотиков; потом наркотики нашли и в доме у Голунова.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei
Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО
Самолёты Военно-космических сил России проводят наблюдательные полёты над Крымом и Кубанью на фоне учений НАТО в причерноморских государствах Восточной Европы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Обновлено в 05:20
Политика
МИД России отреагировал на формирование в Молдавии правящей коалиции
В Москве приветствуют формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, заявили в МИД России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:30
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:25
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Авто
Опубликованы первые фото нового Renault Duster без камуфляжа
Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.
Обновлено в 04:03
Политика
Курганскую и Тюменскую области предложили объединить в один регион
Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить регион с Тюменской областью.
Обновлено в 05:10
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Общество
Садовничий рассказал об открытии в МГУ новых направлений подготовки
Новые направления подготовки в области медиа, политики, педагогики и химии будут отрыты в 2019 году в Московском государственном университете, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
Обновлено в 05:15
Кино
Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Более 1 млн человек вышли на акцию протеста в Гонконге
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области
В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Автоспорт
Бинотто назвал Феттеля моральным победителем «Гран-При Канады»
Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто прокомментировал штраф Себастьяна Феттеля, из-за которого он стал вторым на "Гран-При Канады", уступив пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Авто
Названы самые популярные подержанные модели Opel в РФ
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Якутии пенсионер убил соседей по даче и покончил с собой
Жертвами преступления стали супруги и их 14-летняя дочь 60-летний мужчина подозревается в убийстве семьи соседа по даче, пенсионер застрелился во время задержания, сообщает пресс-служба УМВД по Республике Саха.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
КМИС назвал партии, которые могут пройти в Верховную Раду
Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то IX созыв парламента представляли бы «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность» (бывший Блок Петра Порошенко), «Батькивщина» и «Голос»
Обновлено в 04:28