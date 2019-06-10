Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составеСоветский спорт 05:08

Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча состоится завтра, 11 июня, в Нижнем Новгороде. На тренировке сборной России присутствует вся команда.

Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составе

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