Футбол
Сборная России перед матчем с Кипром тренируется в полном составеСоветский спорт 05:08
Сборная России готовится к матчу с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча состоится завтра, 11 июня, в Нижнем Новгороде. На тренировке сборной России присутствует вся команда.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Врачи сохранили жизнь Бари Алибасову
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова выбрала стильный комплект для «Кинотавра»
На красной дорожке актриса появилась в стильных серых брюках и сверкающем топе без бретелей, пишет storinka.com.ua.
Обновлено в 07:25
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы
Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Саратовской области восьмилетний мальчик задохнулся в холодильнике
В селе Канавка Александрово-Гайского района Саратовской области в закрытом холодильнике обнаружили тело восьмилетнего мальчика, сообщает местный портал go64.ru.
Обновлено в 07:42
Наука
Днем батарейка, ночью – лампа
На сегодняшний день перовскит является самым перспективным материалом для создания дешевых и высокоэффективных оптоэлектронных и фотовольтаических устройств.
Обновлено 07 июня в 07:17
Экономика
Всемирный банк назвал риски российской экономики
Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), российской экономике угрожает пять факторов. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщается на сайте ВБ.
Обновлено в 01:35
Футбол
Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено вчера в 18:47
Хоккей
«Сент-Луис» и «Бостон» начали шестой матч финала Кубка Стэнли
Пятый матч в Бостоне завершился победой гостей со счетом 2:1. Если «Сент-Луис Блюз» выиграет и текущий матч, то команда станет обладателем Кубка Стэнли в рамках розыгрыша текущего сезона.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Общество
Жители российского города захотели бежать в Канаду
Жители города Киселевска записали видео, где они обращаются к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде.
Обновлено в 08:51
Политика
В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова
Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
Общество
Основную причину отказа в оформлении пенсии озвучили в ПФР
Собеседники ведомства в беседе с журналистами «Российской газеты» сообщили, что главной причиной всех отказов в начислении пенсии является отсутствие оснований для досрочного выхода на пенсию.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»
Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Новый танковый полк решено создать в Смоленской области
В Смоленской области в составе общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сформируют новый танковый полк, сообщили в пресс-службе округа.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Экономика
«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»
Учредителями компании выступают Евгений Бурлаковский, Геннадий Красавин, Андрей Дегтев, которые имеют также иной микрофинансовый бизнес.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова
Обновлено в 08:44
Авто
Названы самые популярные подержанные автомобили в мае 2019 года
Обновлено в 08:42
Авто
Газонокосилка Honda установила новый рекорд скорости
Газонокосилка Honda Mean Mower V2 вышла на новый рекорд книги Гиннеса по разгону с места до 100 миль в час (161 километр в час).
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Советске горит лакокрасочный завод
Горит один из цехов, порядка 200-300 квадратных метров, завода по производству лакокрасочной продукции на западе города Советска, — сказал «Интерфаксу» источник в администрации муниципалитета.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Лавров заявил о больших запасах оружия западного производства в Идлибе
В идлибской зоне деэскалации в Сирии есть большое количество оружия западного производства, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
15 июня в центре Выборга пройдет «последний бой»
В течение часа реконструкторы из военно-патриотической организации «Красная Звезда» покажут историю Выборгской наступательной операции 10 июня - от начала артподготовки до прорыва линии обороны финских войск на Карельском перешейке и освобождения Выборга.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
ВКС России проводят мониторинг над Черным морем на фоне учений НАТО
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 будут контролировать воздушную обстановку над Черным морем на фоне масштабных учений НАТО, проходящих на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
Обновлено в 08:41