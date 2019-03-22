Футбол

Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020Чемпионат 09:23

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Сборная России из Брюсселя отправилась в Казахстан на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба национальной команды. Матч Казахстан — Россия состоится послезавтра, 24 марта. Игра состоится на стадионе «Астана Арена» в Астане, начало — в 17:00 мск.
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