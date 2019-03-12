Футбол

Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020Чемпионат 09:23

Сборная России из Брюсселя отправилась в Казахстан на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба национальной команды. Матч Казахстан — Россия состоится послезавтра, 24 марта. Игра состоится на стадионе «Астана Арена» в Астане, начало — в 17:00 мск.
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Сборная России вылетела в Астану на матч с Казахстаном (ВИДЕО)

ProstoProSport09:49

Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020

Чемпионат09:23

Сборная России отправилась на матч с командой Казахстана (фото)

Советский спорт09:33

Сборная России вылетела из Бельгии в Казахстан. Фото

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Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020

Sportbox.RU09:41

Сборная России после поражения от Бельгии едет в Нурсултан. Что её там ждёт?

Life.ru07:58

Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020

Матч ТВ09:41
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Экономика

Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
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Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
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В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны наблюдателей.
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В Волгограде умер актер Петр Зайченко

Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено вчера в 11:18
Технологии

Роскомнадзор заказал систему автоматического контроля за блокировками

«Главный радиочастотный центр», которым управляет Роскомнадзор, разместил госзаказ на автоматическую систему, которая будет следить, подчиняются ли поисковики и VPN-сервисы требованиям о блокировке сайтов.
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Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:47
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«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
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Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
Политика

Порошенко заступился за посла США на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заступился за посла США в стране Мари Йованович, которая, по его словам, играет важную роль в развитии отношений между двумя государствами.
Обновлено в 09:09
Экономика

Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»

Британская Thomas Cook Group объявила о покупке российского туроператора «Библио-глобус».
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Paradox презентовала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Действие в Bloodlines 2 уже происходят в Сиэтле, а по сюжету тут и как в первой части ведутся войны между кланами вампиров.
Обновлено в 04:58
Хоккей

«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

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Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео

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Обновлено в 08:40
Наука

На останках птенца энанциорниса обнаружены следы перьев

Обновлено в 05:02
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
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Главу «Росгеологии» Панова отправили в отставку

Сообщается, что соответствующая директива была получена от российского правительства Замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко рассказала РИА Новости, что главу "Росгеологии" Романа Панова отправили в отставку.
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В Саратов прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова

В Саратов сегодня утром прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что Минкульт надо разогнать.
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Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины

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В Раде предложили упразднить пост президента Украины

Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" призвал упразднить пост главы государства.
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Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены

Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:20
Наука

Антропологи рассказали, как появились карающие боги

Обновлено в 04:47
Происшествия

На электростанции на греческом Крите прогремел взрыв

На острове Крит, принадлежащем Греции, произошел взрыв, затронувший электростанцию, сообщает издание «Катимерини».
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Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Экономика

Росстат отчитался о рекордном снижении бедности в России

Ведомство сообщило о рекордном снижении бедности в России за прошлый год.
Обновлено в 07:52
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Valve представила редизайн библиотеки Steam

На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Обновлено вчера в 16:26
Экономика

Медведев поручил Рогозину повысить эффективность развития космодромов

«Госкорпорации «Роскосмос» принять меры по безусловному обеспечению повышения эффективности реализации в 2019 г. указанной программы», — говорится в тексте обнародованного на сайте правительства документа.
Обновлено в 07:24
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Сборная России по футболу
Команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу. Управляется Российским футбольным союзом - главным руководящим футбольным органом страны. Российский футбольный союз является членом ФИФА с 1912 года, УЕФА - с 1954 года. Сборная России является полноправной правопреемницей сборных Российской империи, РСФСР, СССР и СНГ.
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