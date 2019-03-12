Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020Чемпионат 09:23

Сборная России из Брюсселя отправилась в Казахстан на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба национальной команды. Матч Казахстан — Россия состоится послезавтра, 24 марта. Игра состоится на стадионе «Астана Арена» в Астане, начало — в 17:00 мск.

Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020

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