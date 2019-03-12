Футбол
Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020Чемпионат 09:23
Сборная России из Брюсселя отправилась в Казахстан на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба национальной команды. Матч Казахстан — Россия состоится послезавтра, 24 марта. Игра состоится на стадионе «Астана Арена» в Астане, начало — в 17:00 мск.
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Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
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Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны наблюдателей.
Обновлено в 09:24
Общество
Российский губернатор задумал заманить людей в музеи при помощи мощей
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что для повышения посещаемости региональных музеев нужно начать выставлять в них мощи святых.
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Кино
В Волгограде умер актер Петр Зайченко
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«Главный радиочастотный центр», которым управляет Роскомнадзор, разместил госзаказ на автоматическую систему, которая будет следить, подчиняются ли поисковики и VPN-сервисы требованиям о блокировке сайтов.
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Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
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Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заступился за посла США в стране Мари Йованович, которая, по его словам, играет важную роль в развитии отношений между двумя государствами.
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Экономика
Thomas Cook объявила о покупке туроператора «Библио-глобус»
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Обновлено в 09:44
Игры
Paradox презентовала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Действие в Bloodlines 2 уже происходят в Сиэтле, а по сюжету тут и как в первой части ведутся войны между кланами вампиров.
Обновлено в 04:58
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ
Обновлено в 09:22
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Наука
На останках птенца энанциорниса обнаружены следы перьев
Обновлено в 05:02
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
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Обновлено в 09:50
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
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Обновлено вчера в 18:25
Здоровье
В Саратов прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова
В Саратов сегодня утром прибыла министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 06:00
Политика
Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что Минкульт надо разогнать.
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Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
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Политика
В Раде предложили упразднить пост президента Украины
Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" призвал упразднить пост главы государства.
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Наука
Антропологи рассказали, как появились карающие боги
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Происшествия
На электростанции на греческом Крите прогремел взрыв
На острове Крит, принадлежащем Греции, произошел взрыв, затронувший электростанцию, сообщает издание «Катимерини».
Обновлено в 09:09
Общество
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Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Экономика
Росстат отчитался о рекордном снижении бедности в России
Ведомство сообщило о рекордном снижении бедности в России за прошлый год.
Обновлено в 07:52
Игры
Valve представила редизайн библиотеки Steam
На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Медведев поручил Рогозину повысить эффективность развития космодромов
«Госкорпорации «Роскосмос» принять меры по безусловному обеспечению повышения эффективности реализации в 2019 г. указанной программы», — говорится в тексте обнародованного на сайте правительства документа.
Обновлено в 07:24