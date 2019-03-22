Футбол

Сборная России отправилась на отборочный матч Евро-2020 с КазахстаномНева Спорт 11:20

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
До встречи в Казахстане, друзья! ✈️🙌❤️ pic.twitter.com/Js2389y6mz — Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г. Напомним, матч России с Казахстаном состоится в воскресенье, 24 марта. Первый отборочный матч на чемпионат Европы 2020 года состоялся вчера, 21 марта.
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