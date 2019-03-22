Сборная России отправилась на отборочный матч Евро-2020 с КазахстаномНева Спорт 11:20

До встречи в Казахстане, друзья! ✈️🙌❤️ pic.twitter.com/Js2389y6mz — Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г. Напомним, матч России с Казахстаном состоится в воскресенье, 24 марта. Первый отборочный матч на чемпионат Европы 2020 года состоялся вчера, 21 марта.

Сборная России отправилась на отборочный матч Евро-2020 с Казахстаном

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