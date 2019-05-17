Футбол

Сборная России осенью может сыграть на новом стадионе «Динамо»Pravda.Ru 11:15

На новом стадионе "Динамо" в Петровском парке может состояться один из матчей сборной России. Генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский сообщил, что "ВТБ Арена" может принять игру осенью.
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Стадион в Петровском парке осенью может принять матч сборной России по футболу

ТАСС09:22

Сборная России может сыграть на новом стадионе «Динамо»

Нева Спорт10:38

Новый стадион «Динамо» может осенью принять матч сборной России по футболу

RT на русском09:37

УК «Динамо»: арена в Петровском парке может принять матч сборной России

РИА Новости09:25

Сборная России осенью может сыграть на стадионе в Петровском парке

Матч ТВ11:50

Стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года

Sport24.ru09:15

Стадион «Динамо» осенью может принять матч сборной России?

Спорт-Экспресс09:15
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей

Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Ксения Бородина не приехала на съемки из-за болезни

Обновлено в 16:00
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Политика

Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов

Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Футбол

ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес

Виктория Боня в мини-платье повеселилась на вечеринке в Каннах

Накануне состоялась бьюти-вечеринка Givenchy. Виктория решила, что это мероприятие будет ей полезно, и появилась среди гостей.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Обнаженная Эмили Ратаковски выступила против запрета на аборты

Обновлено в 03:53
Музыка

Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Наука

В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено 15 мая в 15:42
Хоккей

Защитник сборной Латвии пропустит игру с Россией

Защитник сборной Латвии Ральф Фрайбергс пропустит встречу группового этапа чемпионата мира по хоккею с Россией.
Обновлено в 11:58
Кино

Вышла последняя серия «Теории большого взрыва»

Телеканал CBS вечером 16 мая показал заключительную серию «Теории большого взрыва». Сериал выходил на телеэкраны 12 лет.
Обновлено в 08:55
Финансы

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в рамках коррекции

Рубль с утра немного теряет к доллару и евро в рамках коррекции после ощутимого роста в предыдущие дни.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Турция старается выполнить обязательства как по С-400, так и по F-35

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара старается выполнить свои обязательства как по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400, так и в вопросе с закупкой американских самолётов F-35.
Обновлено в 17:06
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено в 16:44
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Наука

Катапультирующий паук запускает свою сеть паутины в добычу

Обновлено 15 мая в 11:21
Наука

В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»

Недавно группа австралийских исследователей обнаружила еще 137 кувшинов в 15 новых местах по всему Лаосу.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Футбол

Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы Европы

Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:10
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено в 17:18
Происшествия

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Происшествия

«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций

Обновлено в 14:31
Технологии

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников

Чтобы не стать жертвой мошенников, в Роскачестве назвали несколько важных правил.
Обновлено в 03:44
Общество

В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о строительстве храма

Обновлено в 09:12
Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:37
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Таганроге произошёл крупный пожар на территории бывшего хлебозавода

В Ростовской области в городе Таганроге произошёл пожар площадью 1,7 тыс. кв. м. на складе, расположенном на территории бывшего хлебозавода.
Обновлено в 18:42
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