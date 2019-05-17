Футбол
Сборная России осенью может сыграть на новом стадионе «Динамо»Pravda.Ru 11:15
На новом стадионе "Динамо" в Петровском парке может состояться один из матчей сборной России. Генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский сообщил, что "ВТБ Арена" может принять игру осенью.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
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Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго
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Как будто водитель держал нажатым тормоз, а потом перенес ногу на газ. "Рено" задел женщину, державшую коляску.
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У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
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Глушаков не полетел в Самару со «Спартаком»
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
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Происшествия
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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
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Что скрывает Ripple. Объем выпущенных XRP был занижен на $84 млн
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