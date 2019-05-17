Футбол

Сборная России осенью может сыграть на новом стадионе «Динамо»Pravda.Ru 11:15

На новом стадионе "Динамо" в Петровском парке может состояться один из матчей сборной России. Генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский сообщил, что "ВТБ Арена" может принять игру осенью.
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Сборная России осенью может сыграть на новом стадионе «Динамо»

Pravda.Ru11:15

Сборная России может сыграть на новом стадионе «Динамо»

Нева Спорт10:38

УК «Динамо»: арена в Петровском парке может принять матч сборной России

РИА Новости09:25

Новый стадион «Динамо» может осенью принять матч сборной России по футболу

RT на русском09:37

Стадион в Петровском парке осенью может принять матч сборной России по футболу

ТАСС09:22

Стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года

Sport24.ru09:15

Стадион «Динамо» осенью может принять матч сборной России?

Спорт-Экспресс09:15
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
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