Сборная России осенью может сыграть на новом стадионе «Динамо»Pravda.Ru 11:15

На новом стадионе "Динамо" в Петровском парке может состояться один из матчей сборной России. Генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский сообщил, что "ВТБ Арена" может принять игру осенью.

Сборная России осенью может сыграть на новом стадионе «Динамо»

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