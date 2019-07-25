Футбол
Сборная России опустилась на 46 месте в рейтинге ФИФАВести.Ru 04:35
Российская сборная не проводила встреч в промежуток, прошедший со времени выхода предыдущего рейтинга. Россияне опустились с 46 места на 43. В июне наша команда сумела подняться на три ступеньки с 46 места на 43.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Происшествия
После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек
Сам Порошенко сел в автомобиль и уехал. Экс-президент Украины пришел на допрос в ГБР по одному из 11 заведенных на него уголовных дел.
Обновлено в 10:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.
Обновлено в 09:37
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 05:51
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:28
Политика
СБУ отпустила моряков с задержанного российского танкера
СБУ отпустила моряков с задержанного российского танкера в порту Измаил в Одесской области, однако судно останется на Украине, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Денис Голенко.
Обновлено в 10:38
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Политика
Украина нашла альтернативу российскому газу
Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ. Об этом информирует РИА "Новости".
Обновлено в 11:36
Кино
Скончался голландский актер Рутгер Хауэр
Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах еще 19 июля, похороны актера прошли вчера, 24 июля.
Обновлено в 04:07
Энергетика
Розничные цены на бензин в июне выросли на 0,7%
Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.
Обновлено в 09:30
Футбол
«Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни
Гастон Перейро, полузащитник голландского "ПСВ" и сборной Уругвая, может перейти в московский "Спартак" в течение нескольких дней, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Спорт
Гринев выиграл бронзу ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем
Обновлено в 07:26
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено в 07:53
Политика
Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет
Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 12:07
Кино
Вышел новый трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
Обновлено в 11:29
Политика
Оппозиция договорилась с избиркомом до уголовного дела
Обыски и допросы оппозиционеров связаны с возбужденным Главным следственным управлением СК России по Москве уголовным делом по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
Обновлено в 10:19