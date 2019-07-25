Футбол
Сборная России опустилась на три позиции в рейтинге ФИФАLife.ru 05:22
Второе место после победы в Кубке Америки досталось Бразилии (1726), а замкнула тройку лидеров Франция (1718). Сборная России опустилась с 43-го на 46-е место. У команды Станислава Черчесова 1436 очков.
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Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
Полицейские на диване вынесли Любовь Соболь из Мосгоризбиркома
Полиция вынесла вынесла на диване из здания Мосгоризбиркома и задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любовь Соболь, сообщил в прямом эфире телеканал "Дождь".
Обновлено в 18:02
Политика
США заявили об отсутствии влияния России на итоги выборов
18 апреля был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.
Обновлено в 17:51
Космос
СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи
Правительство Канады объявит о выделении 100 миллионов канадских долларов (76 миллионов долларов США) в течение пяти лет на разработку низкоорбитальных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельских и удаленных регионах, сообщает телеканал CBC.
Обновлено вчера в 00:35
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Минувшей ночью обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в МГД Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в округе № 5, и Ивана Жданова, который требует зарегистрировать его кандидатом в округе № 8.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй С-400
Обновлено в 16:39
Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Наука
Почему люди убивают: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей
Чем мозг преступника, совершившего убийство, отличается от мозга обычного человека, выяснили ученые.
Обновлено в 01:00
Авто
На продажу выставили фургон из мультфильма «Скуби Ду»
Например, фургон The Mystery Machine из мультфильма «Скуби Ду». Автомобиль построен на базе модели Volkswagen Crafter 2012 года выпуска.
Обновлено в 03:35
Происшествия
При крушении судна с мигрантами у берегов Ливии пропали 116 человек
Представитель ливийских ВМС Аюб Кассем заявил, что в результате крушения по меньшей мере 116 человек пропали без вести, еще 132 были спасены ливийской береговой охраной и местными рыбаками, передает агентство.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
Здоровье
В Петербурге начались бесплатные медосмотры для дачников
Напомним, с начала лета по садовым товариществам Ленобласти работают передвижные диагностические центры, в которых врачи-специалисты из Петербурга проводят бесплатные осмотры всем желающим.
Обновлено в 13:06
Футбол
«Ювентус» представил новый выездной комплект формы
Обновлено в 07:34
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Обновлено в 11:33
Политика
Климкин припугнул мечтающих о НАТО и ЕС украинцев
Глава МИД Украины Павел Климкин подчеркнул, что у Украины могут возникнуть серьезные проблемы на пути вступления в НАТО и ЕС.
Обновлено в 16:53
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada
Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа.
Обновлено в 18:15
Общество
Количество дачников в России уменьшилось
Согласно результатам опроса, загородной недвижимостью в России владеют примерно 42% жителей городов.
Обновлено в 09:29
Финансы
Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету, а также продлению на два года срока наступления потолка госдолга страны, о чем свидетельствуют итоги голосования.
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Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии
Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.
Обновлено в 04:55
Гаджеты
Xiaomi представила новый ноутбук RedmiBook
ИА «Ореанда-Новости» Бренд Redmi, который является собственностью компании Xiaomi, презентовала свой новый ноутбук на базе iCore 3. По словам представителей, этот ноутбук является самым дешёвым продуктом компании, его цена составляет 3199 юаней, или примерно 29400 рублей.
Обновлено в 13:05
Музыка
Бузова заявила о своем последнем концерте
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пригласила поклонников на свой последний концерт. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.
Обновлено в 07:10
Общество
Торжественное собрание ко Дню работника следствия прошло в Москве
В Москве прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню работника следственных органов.
Обновлено в 11:46
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 оказался самым безопасным смартфоном по уровню излучения
Последние исследования показали, что Xiaomi Mi A3, анонсированный несколько дней назад, является самым безопасным смартфоном китайского производителя – его коэффициент SAR составляет 0,301 Вт/кг.
Обновлено в 04:44
Политика
Крупнейший украинский импортер прекращает импорт дизтоплива из России
Крупнейший импортер дизтоплива Украины Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива из России трубопроводным транспортом.
Обновлено в 05:44