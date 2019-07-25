Футбол

Сборная России опустилась в рейтинге ФИФАВзгляд.ру 05:30

Сборная России опустилась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на три места и занимает 46-ю строчку, следует из рейтинга.
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ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных

Sport.ru06:28

Россия опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Советский спорт06:10

Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Чемпионат05:08

Россия занимает 46 место в обновлённом рейтинге ФИФА

Евро-футбол.ру05:05

Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

ТАСС04:49

Сборная России опустилась на 46-е место рейтинга ФИФА

Матч ТВ05:13

Сборная России упала на 46-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Спорт-Экспресс05:15
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Общество

Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву

Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети

Обновлено в 02:11
Политика

СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Общество

Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 06:03
Общество

Увеличен предельный возраст службы для полицейских

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие

Экс-комбат «Айдара» заявил о пленении 55 российских десантников

Экс-командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук во время телевизионного эфира откровенно сказал, что в ходе конфликта на территории Донбасса захватил 55 российских военнослужащих.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в Крыму

Обновлено в 07:15
Общество

Жара в Бельгии побила новый рекорд

"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Петербурге арестовали водителя такси из-за гибели двух пассажиров

Обновлено в 07:22
Экономика

Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено в 04:30
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Политика

Гудков на допросе использовал право не свидетельствовать против себя

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков на допросе в Следственном комитете пользовался статьей конституции, дающей право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
Обновлено в 07:31
Политика

На Украине готовят новые санкции против России

В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла

Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Белорусского дипломата ранили в Анкаре

Белорусского дипломата тяжело ранили при вооруженном нападении в Анкаре, сообщают турецкие СМИ.
Обновлено вчера в 15:11
Политика

Путин отменил некоторые санкции против Турции

Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Политика

Развеселившая всех на встрече с Путиным девочка попала на видео

Обновлено в 06:57
Политика

Президент Туниса умер на 93-м году жизни

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

В Мурманск из кругосветки вернулся танкер Северного флота «Кама»

В Мурманск из дальнего похода вернулся средний морской танкер Северного флота «Кама».
Обновлено в 07:07
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.
Обновлено в 06:41
Политика

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала правоохранительные органы действовать максимально корректно

Памфилова не знает, кто мог инициировать уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избиркомов.
Обновлено в 04:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes

Обновлено в 02:20
Происшествия

Российская бегунья погибла при крушении вертолета в Италии

Обновлено в 03:44
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Авто

С 1 августа «АвтоВАЗ» изменит цены на модели LADA

Дилерские центры АвтоВАЗ получили уведомление об изменении рекомендованной розничной стоимости на все модели LADA с 1 августа 2019 года.
Обновлено в 04:38
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