Россия опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФАRambler News Service 04:11

Сборная России по футболу опустилась на 50-е место в рейтинге национальных команд по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает организация.

Россия опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА

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