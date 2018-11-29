Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных, сообщает ТАСС. Сборная России в официальном рейтинге опустилась на 48-е место, потеряв семь позиций. В активе российской команды 1424 очка.

Сборная России опустилась на 48-е место в рейтинге ФИФА

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