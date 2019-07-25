Футбол
Сборная России опустилась на 46 месте в рейтинге ФИФАВести.Ru 04:35
Российская сборная не проводила встреч в промежуток, прошедший со времени выхода предыдущего рейтинга. Россияне опустились с 46 места на 43. В июне наша команда сумела подняться на три ступеньки с 46 места на 43.
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