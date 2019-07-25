Российская сборная не проводила встреч в промежуток, прошедший со времени выхода предыдущего рейтинга. Россияне опустились с 46 места на 43. В июне наша команда сумела подняться на три ступеньки с 46 места на 43.

Сборная России опустилась на 46 месте в рейтинге ФИФА

Политика Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.

Политика Матвиенко заявила о дискриминации богатых людей Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей».

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.

Политика Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Политика Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.

Общество Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.

Происшествия Особо опасный преступник сбежал из-под конвоя в Краснодарском крае Как сообщает пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю, при конвоировании совершил побег подследственный 39-летний Антон Санников.

Религия Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Наука Обнаружены артефакты неизвестной цивилизации древности Международная группа ученых из России, Эквадора и Японии обнаружили осколки керамических сосудов, которые датируются 4640-4460 годами до нашей эры и были созданы неизвестной цивилизацией.

Экономика ЦБ Турции снизил ключевую ставку на 425 базисных пунктов Экономисты, опрошенные Рейтер, в среднем ждали снижения ставки на 250 базисных пунктов.

Шоу-бизнес Ольга Филиппова рассказала о ссорах с Вдовиченковым Актриса театра и кино Ольга Филиппова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем знакомстве и конфликтах с известным актером Владимиром Вдовиченковым.

Наука Большой адронный коллайдер обогреет дома излишками тепла Руководство ЦЕРН подписало с чиновниками французской коммуны Ферне-Вольтер соглашение об использовании для отопления жилых домов горячей воды из Большого адронного коллайдера, сообщается на сайте ЦЕРН.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Армия и оружие Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.

Единоборства Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.

Политика В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.

Происшествия Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Южная Корея и Россия обсудят инцидент с российским самолётом Министерства обороны Южной Кореи и России обсудят на рабочем уровне недавний инцидент с российским самолетом.