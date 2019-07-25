Футбол
Сборная России опустилась на 46 месте в рейтинге ФИФАВести.Ru 04:35
Российская сборная не проводила встреч в промежуток, прошедший со времени выхода предыдущего рейтинга. Россияне опустились с 46 места на 43. В июне наша команда сумела подняться на три ступеньки с 46 места на 43.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
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Футбол
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Авто
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Обновлено в 05:33
Наука
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Здоровье
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Финансы
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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
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Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
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О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53