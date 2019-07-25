Сборная России потеряла три места в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована 25 июля на официальном сайте организации, и разместилась на 46-й строчке.

Сборная России опустилась на 46-ю позицию в рейтинге ФИФА

Политика СБУ показала кадры с задержанного российского танкера Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня СБУ задержала в порту Измаил российский танкер, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Футбол «Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге Европы Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.

Происшествия Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.

Политика В Москве увидели тенденцию на возвращение Киева в правовое поле Как заявил источник РИА «Новости», с учетом реалий последних лет, это тенденция по возвращению Киева в правовое поле.

Шоу-бизнес Лолита рассказала, что больше не хочет выходить замуж 25 июля 2019 года российская певица Лолита Милявская прибыла в Баку на открытие международного музыкального фестиваля «Жара», организованного певцом Эмином Алагаровым.

Футбол «Арсенал» объявил о переходе Себальоса Добавим, что Себальос перешел в Реал в 2017 году из Бетиса за 16,5 миллиона евро.

Авто На продажу выставили фургон из мультфильма «Скуби Ду» Например, фургон The Mystery Machine из мультфильма «Скуби Ду». Автомобиль построен на базе модели Volkswagen Crafter 2012 года выпуска.

Политика МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.

Политика Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.

Политика Свыше 5,5 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта В Донецкой Народной Республике выдано более 5,5 тыс. паспортов Российской Федерации, сообщает 25 июля миграционная служба МВД ДНР.

Экономика ЦБ определился с комиссией за оплату товаров по QR-коду ПСБ считает приемлемым тариф 1%, где минимальное вознаграждение банков клиента (эмитент) и торговой точки (эквайер) составит 0,4%, говорит замдиректора департамента электронного бизнеса Никита Хомутов: это позволит банку сохранить экономику за проведение безналичных платежей и окупить затраты на внедрение технологии оплаты по QR-коду.

Политика Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем.

Шоу-бизнес Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Космос SpaceX отложила на сутки запуск корабля Dragon к МКС Американская компания SpaceX отложила на сутки запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за неблагоприятных погодных условий.

Политика Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".