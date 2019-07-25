Футбол
Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФАЧемпионат 05:08
Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 25 июля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1436 очков. Ранее сборная России занимала 43-ю позицию.
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