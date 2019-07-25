Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА, который сегодня, 25 июля, был опубликован на сайте организации. В активе российской команды на сегодняшний день 1436 очков. Ранее сборная России занимала 43-ю позицию.

Общество Эксперты рассказали, станет ли эсперанто международным языком Идея создания искусственного языка для всего мира - эсперанто - была объединяющей и утопической, но этот язык вряд ли станет международным, ведь любой язык становится всеобщим в силу социально-экономических особенностей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Теннис Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.

Общество Володин рассказал, почему не читает Telegram-каналы Председатель Госдумы Вячеслав Володин не читает Telegram-каналы, потому что не считает их информацию достоверной.

Финансы ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Космос Астрономы нашли умирающего двойника Солнца Мередин Джойс предположила, что примерно через 4,5-5 миллиарда лет наше Солнце тоже исчерпает свои запасы водорода, так называемое «ядерное горючее», и начнет сжигать гелий.

Политика Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Политика Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Авто Дайджест дня: больше кроссоверов Volvo, Ferrari диктатора и другие события автоиндустрии Шведская пресса сообщает о проекте нового большого кроссовера Volvo XC100: считается, что эта машина с внутренним кодом Project V616 строится на усовершенствованной платформе SPA2, будет крупнее ХС90 по всем габаритам и появится ориентировочно через два или три года.

Общество Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел Ветеринары пришли к выводу, что причиной массовой гибели пчел стало применение пестицидов и прочих средств для обработки растений от вредителей.

Футбол «Эвертон» опубликовал проект нового стадиона «Эвертон» представил дизайн нового стадиона клуба. Вместимость арены составит 52 тысяч мест и может быть увеличено до 62 тысяч мест.

Космос Космический корабль Dragon стартовал на МКС Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции .

Политика В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.

Политика Сенат США призвал усилить защиту выборов от иностранного вмешательства Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада.

Политика Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Экономика Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах Уже определены регионы, где первоначально будет опробован данный вид страхования.

Политика Украинский генерал сообщил о военном ответе РФ на задержание танкера После задержания танкера Nika Spirit в Одесской области Украина должна быть готова к "российскому наступлению".

Шоу-бизнес Хабиб Нурмагомедов стал самой успешной звездой России по версии Forbes В журнале Forbes появился рейтинг самых успешных звезд отечественного шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.

Футбол Виллиан продлит контракт с «Челси» Полузащитник «Челси» Виллиан подпишет новый контракт с клубом, сообщает London Evening Standard.