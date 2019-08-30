Баскетбол

Sports.ruSports.ruСборная России опустилась на 20-е место в рейтинге сайта ФИБА

2 фото
Сборная России опустилась на 20-е место в третьей части рейтинга Power Rankings официального сайта ФИБА перед чемпионатом мира-2019. В предыдущей части Power Rankings Россия была на 8-м месте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эксперты оценили шансы мужской сборной России по баскетболу выиграть ЧМ-2019

Чемпионатвчера в 09:30

Аргентина — Южная Корея: старт претендентов

Все про Спорт рувчера в 04:36

Сборная России опустилась на 20-е место в рейтинге сайта ФИБА

Sports.ru29 августа в 06:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Единоборства

Джошуа дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко

Чемпионат вчера в 03:19
Происшествия

Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области

Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Общество

Росгвардия стягивает свои силы к Пушкинской площади в Москве

Сообщается, что там собрались участники несогласованного шествия против политических репрессий.
Эхо Москвы 09:00
Политика

Дуда попросил Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни

Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни.
РБК 09:03
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru 07:46
Кино

Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Шоу-бизнес

Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»

Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
Дни24 00:35
Политика

«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой

В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Футбол

«Сочи» в гостях разгромил «Рубин»

"Рубин" потерпел домашнее разгромное поражение от "Сочи" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев трогательно поздравил своего сына с 30-летием

Сегодня, 31 августа, свой 30-й день рождения отмечает сын актёра и шоумена Дмитрия Нагиева Кирилл.
78.ru 05:48
Происшествия

Пострадавшая при жесткой посадке самолета девочка попала в реанимацию

В Подмосковье 12-летняя девочка получила ранения и попала в реанимацию в результате жесткой посадки легкомоторного самолета.
Газета.Ru 07:52
Теннис

Медведев показал средний палец зрителям на US Open

Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Авто

Начались продажи Harley-Davidson за $650

Руководство Harley-Davidson еще в прошлом году объявило о расширении модельного ряда, которое позволит привлечь новых клиентов.
Quto.ru 05:00
Футбол

Монреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад»

Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба.
Спорт-Экспресс 04:39
Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки

Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
Известия 08:27
Политика

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов

На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".
Российская газета 08:31
Политика

Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Общество

Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе

Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК вчера в 14:48
Политика

Голикова заявила, что ситуация с врачами Нижнего Тагила урегулирована

Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована.
ТАСС 07:05
Политика

Продавщица мороженого объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз

РИА Новости 08:12
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости 06:07
Наука

Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам

На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Происшествия

При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков

В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.
RT на русском 01:47
Общество

Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Происшествия

Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве

Мать найденного мёртвым ребёнка, который ранее пропал из колыбели, задержана по подозрению в убийстве.
RT на русском 02:37
Политика

Евросоюз может продлить переговоры с Великобританией по Brexit

Евросоюз склоняется к тому, чтобы отсрочить дату выхода Великобритании из состава ЕС.
Известия 08:56
Футбол

Евсеев обрушился на судей и «Газпром» после поражения «Уфы» от «Оренбурга»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в жесткой форме раскритиковал работу российских арбитров после матча против "Оренбурга".
РИА Новости 07:40
Политика

В СБУ исключили обмен заключенными между Россией и Украиной 30 августа

Украина и Россия не смогут совершить обмен заключенными 30 августа, заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Rambler News Service вчера в 05:32
Общество

Около двух миллионов человек могут депортировать из Индии в Бангладеш

Свыше 1,9 миллиона человек, проживающие в северо-восточном индийском штате Ассам, могут быть депортированы в Бангладеш, поскольку, как оказалось, их имена исчезли из национального реестра граждан, который подготовили местные власти.
РИА Новости 02:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное