Сборная России по футболу поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров национальной команды в честь 1 Апреля. Забавный ролик появился на официальной странице команды во "ВКонтакте".

Спорт день за днем

Сборная России опубликовала ролик со смешными моментами к 1 Апреля

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Армия и оружие Транспортный самолёт Ил-112В совершил первый полёт Как стало известно в субботу, 30 марта, лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил первый полёт.

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