Футбол
Сборная России опубликовала ролик со смешными моментами к 1 АпреляГазета Metro 14:23
Сборная России по футболу поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров национальной команды в честь 1 Апреля. Забавный ролик появился на официальной странице команды во "ВКонтакте".
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Энергетика
Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году
По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Экономика
Минфин предложил повысить НДС на сладкие напитки
Минфин предлагает правительству отменить льготную ставку налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара, соответствующий документ направил замглавы ведомства Илья Трунин.
Обновлено в 07:26
Политика
Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов
По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО прибыли в порт Одессы
Два корабля Военно-морских сил Канады и Испании прибыли в Одессу в понедельник, 1 апреля.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Силовики проводят обыски в филиале «Россельхозбанка» в Дагестане
Силовики проводят обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», изымают документацию.
Обновлено в 12:53
Экономика
Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в Арктике
Обновлено в 12:10
Хоккей
Бобровский стал первой звездой недели в НХЛ
Обновлено в 12:16
Спорт
Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Политика
Белоруссия прекратила реэкспорт «санкционных» плодов и овощей в Россию
Белоруссия прекратила сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала в эту страну из других государств для дальнейшего реэкспорта в Россию, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 10:55
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года
Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 13:40
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено в 05:52
Интернет
Голосовые сообщения «ВКонтакте» попали в открытый доступ
Часть голосовых сообщений, которые отправляли друг другу пользователи "ВКонтакте", оказались в открытом доступе.
Обновлено в 11:39
Политика
Продлена работа согласительной комиссии ГД и СФ по закону о хостелах
Совет Госдумы принял решение о продлении работы согласительной комиссии Госдумы и Совета Федерации по закону о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах и проведении ещё одного заседания в среду, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:37
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Общество
Росконтроль назвал худшую тушенку
Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Футбол
Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты
Отмечается, что футболисты приняли решение не посещать тренировки в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки зарплаты.
Обновлено в 13:54
Энергетика
Министр нефти Ирана считает, что продлить сделку ОПЕК+ будет легко
Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что не видит сложностей с продлением соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, сделать это для стран альянса будет легко.
Обновлено в 10:24
Политика
Президент Алжира пообещал уйти в отставку
Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обещает уйти в отставку до истечения полномочий 28 апреля 2019 года, 1 апреля передает агентство Associated Press.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Транспортный самолёт Ил-112В совершил первый полёт
Как стало известно в субботу, 30 марта, лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил первый полёт.
Обновлено 30 марта в 06:52
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 03:33
Технологии
Студенты с ограниченными возможностями на Кубани создают приложение о Солнечной системе
Студенты и школьники с ограниченными возможностями в Краснодарском крае на специальных курсах начали разрабатывать мобильное приложение для изучения солнечной системы с эффектом виртуальной и дополненной реальности, рассказал ТАСС в понедельник заведующий медиалабораторией АИСТ в Армавире Станислав Харьков.
Обновлено в 13:37
Экономика
Globaltrans выплатит 16,5 млрд рублей дивидендов за 2018 год
Чистая прибыль компании за прошлый год увеличилась на 42%, до 19,6 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 28%, до 33,1 млрд руб.
Обновлено в 03:02
Технологии
Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых россиян
Медведев поручил доработать режим самозанятых Виртуальная карта будет доступна в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области – именно в этих регионах введён новый налоговый режим – в рамках обновлённого мобильного приложения "Сбербанк онлайн".
Обновлено в 12:39
Политика
Назначен новый глава «Росгеологии»
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин назначил бывшего главу «Внешэкономбанка» Сергея Горькова главой «Росгеологии».
Обновлено в 09:29
Политика
Зеленский и Порошенко встретятся на теледебатах
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила лидирующего в президентской гонке комика Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко на дебаты, так как оба прошли во второй тур.
Обновлено в 12:32
Политика
Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.
Обновлено в 13:58
Транспорт
Билеты на поезда начали продавать за 120 суток до отправления
Напомним, с декабря 2017 года билеты на поезда поступают в продажу за три месяца (90 дней) до поездки.
Обновлено в 11:55