Футбол
Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 апреляЧемпионат 08:22
Сборная России поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров в честь 1 апреля.
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Политика
Наблюдатели ОБСЕ оценили организацию выборов президента на Украине
Первый тур выборов президента на Украине прошёл в конкурентных условиях, фундаментальные свободы в целом были соблюдены.
Обновлено в 08:33
Экономика
Фонд Катерины Тихоновой получил от «Роснефти» 28 млн рублей
Компания «Роснефть» выделила 28 млн рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Владимира Путина.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Общество
Минобрнауки объяснило членам «Юнармии» порядок льготного приема в вузы
Начальник главного штаба «Юнармии» Роман Романенко в интервью ТАСС 29 марта заявил, что участники движения смогут рассчитывать на дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз.
Обновлено в 05:50
Футбол
«Анжи» не принял отставку Адиева
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.
Обновлено в 04:37
Политика
ЦИК Украины обработал 65,13% протоколов: у Зеленского 30,41% голосов
Центральный избирательный комитет Украины обработал 65,13 процентов протоколов, по итогам первого тура по-прежнему лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,41% голосов избирателей.
Обновлено в 04:22
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Общество
Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе
Обновлено в 05:11
Спорт
Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала
Олимпийская чемпионка и победительница мирового первенства 2019 года по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала.
Обновлено в 04:27
Политика
Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Совбез назвал глобальное потепление одной из угроз безопасности России
Скорость повышения температуры воздуха в России за последние 40 лет превысила общемировой тренд в 2,5 раза, сообщил журналистам помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.
Обновлено в 07:24
Финансы
ВТБ избавился от акций санкционного «Еврофинанса»
Банк мог бесплатно передать акции в государственную казну Банк ВТБ перестал распоряжаться акциями попавшего под санкции Еврофинанс Моснарбанка, которыми он владел напрямую.
Обновлено в 04:50
Футбол
«Спартак» не смог уговорить Мелкадзе
У московского "Спартак" не получилось договориться с Георгием Мелкадзе. Вероятно форвард покинет команду ближайшим летом.
Обновлено в 04:14
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Игры
«ВКонтакте» запустила сервис для майнинга внутренней валюты
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила сервис для майнинга внутренней валюты VK Coin.
Обновлено в 08:18
Общество
В Москве откроют 20 новых площадок для регистрации брака
Правительство Москвы откроет 20 новых площадок для торжественной регистрации брака в популярных у жителей столицы местах.
Обновлено в 08:21
Общество
Сергей Куканов возглавил Центр управления парковками в Петербурге
Как рассказал Куканов, в настоящее время перед ним стоит задача оперативно провести комплексный анализ работы Центра.
Обновлено в 08:11
Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Гаджеты
Xiaomi готовит смартфон с вырезом для камеры внизу экрана
Обновлено в 08:43
Энергетика
Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании
Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Общество
После объезда Текслера в Челябинске закрыли киоск с шаурмой
Сегодня, 1 апреля, стало известно, что из подземного перехода на площади Революции «исчез» и киоск, торгующий шаурмой.
Обновлено в 02:58
Авто
Mitsubishi купила у «АвтоВАЗа» лицензию на Lada Vesta
Автомобильная компания Mitsubishi планирует выпустить новую модель, построенную на базе Lada Vesta.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Обновлено в 04:48
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Космос
Индия вывела на орбиту разведывательный спутник
Индийская организация космических исследований (ISRO) сегодня, 1 апреля, вывела на орбиту разведывательный спутник EMISAT, который будет определять местоположение радиолокационных станций противника, передает индийский телеканал NDTV.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Мама Сергея Лазарева нежно поздравила сына с днем рождения
Кстати, у Сергея Лазарева уже есть сын. Никита родился еще в 2014 году, но певец долго скрывал его от публики.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Бойцы СОБРа штурмом взяли квартиру известного вора в законе в Москве
Срочные новости из столицы: в Москве бойцы СОБРа штурмом взяли квартиру известного 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, более известного в уголовной среде как Мелия.
Обновлено в 05:29