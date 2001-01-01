Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 АпреляЧемпионат 08:22

Сборная России поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров в честь 1 Апреля.

Спорт день за днем

Происшествия Силовики проводят обыски в филиале Россельхозбанка в Дагестане Силовики проводят обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», изымают документацию.

Наука Разработана спасающая от бессонницы пижама Американские специалисты из Массачусетсетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».

Общество Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.

Футбол Нойер не примет участия в ближайшем кубковом матче «Баварии» Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о состоянии своей команды в преддверии четвертьфинального матча Кубка Германии против «Хайденхайма».

Общество КГИОП заберет у Фонда капремонта реставрацию 255 зданий КГИОП намерен получить у Фонда капремонта полномочия на реставрацию 255 исторических зданий Петербурга.

Общество Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.

Армия и оружие Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.

Общество Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.

Музыка Мику Джаггеру сделают операцию на сердце по замене клапана Лидеру Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит перенести операцию по замене сердечного клапана.

Интернет Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.

Космос Экипаж американского корабля Starliner прибыл в Звездный городок Экипаж испытательного полета американского частного корабля Starliner приступил к тренировкам в российском Центре подготовки космонавтов, говорится на сайте Центра.

Авто Chevrolet подготовила к премьере два новых кроссовера Компания Chevrolet готовит к премьере на открывающемся 16 апреля автосалоне в Шанхае два новых кроссовера – Chevrolet Tracker и Trailblazer.

Общество Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.

Политика Тимошенко догоняет Порошенко на выборах президента Украины Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко по итогам обработки 80, 2% голосов после первого тура выборов президента Украины уменьшает отрыв от действующего лидера страны Петра Порошенко.

Общество Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.

Спорт Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.

Общество Алина Загитова снялась для модного японского журнала Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в модной фотосессии для одного из журналов Японии.

Футбол УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун Киевское "Динамо" будет вынуждено частично закрыть трибуны на следующем домашнем матче в еврокубках из-за поведения своих болельщиков на игре Лиги Европы с греческим "Олимпиакосом", сообщается на сайте УЕФА.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Политика В России с 1 апреля начался весенний призыв в армию Министерство обороны России с 1 апреля начало весенний призыв граждан на военную службу.

Происшествия Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.

Энергетика «Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.

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Единоборства Поветкин: допинговый скандал испоганил мне карьеру Российский боксер Александра Поветкина прокомментировал связанные с ним допинговые скандалы.