Футбол
Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 АпреляЧемпионат 08:22
Сборная России поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров в честь 1 Апреля.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия
Силовики проводят обыски в филиале Россельхозбанка в Дагестане
Силовики проводят обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», изымают документацию.
Обновлено в 12:53
Наука
Разработана спасающая от бессонницы пижама
Американские специалисты из Массачусетсетского университета создали «умную» пижаму, получившую рабочее название «Фижаму».
Обновлено в 13:11
Общество
Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой
Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Футбол
Нойер не примет участия в ближайшем кубковом матче «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о состоянии своей команды в преддверии четвертьфинального матча Кубка Германии против «Хайденхайма».
Обновлено в 10:54
Общество
КГИОП заберет у Фонда капремонта реставрацию 255 зданий
КГИОП намерен получить у Фонда капремонта полномочия на реставрацию 255 исторических зданий Петербурга.
Обновлено в 11:10
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено в 05:44
Общество
Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену
Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Музыка
Мику Джаггеру сделают операцию на сердце по замене клапана
Лидеру Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит перенести операцию по замене сердечного клапана.
Обновлено в 12:48
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Космос
Экипаж американского корабля Starliner прибыл в Звездный городок
Экипаж испытательного полета американского частного корабля Starliner приступил к тренировкам в российском Центре подготовки космонавтов, говорится на сайте Центра.
Обновлено в 11:25
Авто
Chevrolet подготовила к премьере два новых кроссовера
Компания Chevrolet готовит к премьере на открывающемся 16 апреля автосалоне в Шанхае два новых кроссовера – Chevrolet Tracker и Trailblazer.
Обновлено в 02:00
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Политика
Тимошенко догоняет Порошенко на выборах президента Украины
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко по итогам обработки 80, 2% голосов после первого тура выборов президента Украины уменьшает отрыв от действующего лидера страны Петра Порошенко.
Обновлено в 08:24
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Спорт
Тихонова обвинили во лжи во время заседания тренерского совета СБР
Как сообщает ТАСС, во время выступления Тихонов обрушился с критикой на тренерский штаб национальной команды, журналистов и систему здравоохранения страны, а когда речь зашла о бывших спонсорах СБР, которых он привлекал, бывший тренер сборной Андрей Гербулов обвинил его во лжи.
Обновлено в 08:15
Общество
Алина Загитова снялась для модного японского журнала
Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в модной фотосессии для одного из журналов Японии.
Обновлено в 08:16
Футбол
УЕФА наказал киевское «Динамо» частичным закрытием трибун
Киевское "Динамо" будет вынуждено частично закрыть трибуны на следующем домашнем матче в еврокубках из-за поведения своих болельщиков на игре Лиги Европы с греческим "Олимпиакосом", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 12:23
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Политика
В России с 1 апреля начался весенний призыв в армию
Министерство обороны России с 1 апреля начало весенний призыв граждан на военную службу.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Энергетика
«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз
Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
Обновлено в 11:59
Здоровье
В села Волгоградской области направили мобильные комплексы здоровья
Для работы в отдаленных поселках Палласовского, Михайловского и Октябрьского районов власти региона выделили шесть современных медицинских мобильных комплексов – три детских и три взрослых.
Обновлено в 08:53
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Единоборства
Поветкин: допинговый скандал испоганил мне карьеру
Российский боксер Александра Поветкина прокомментировал связанные с ним допинговые скандалы.
Обновлено в 07:50
Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49