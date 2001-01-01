Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 АпреляЧемпионат 08:22

Сборная России поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров в честь 1 Апреля.

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Происшествия Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.

Армия и оружие Минобороны: Тихоокеанский флот будет усилен шестью подводными лодками На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Происшествия При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.

Общество Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).

Происшествия Проректор Рязанского государственного университета задержана По информации УМВД, ранее в отношении ректора РГУ было возбуждено два уголовных дела, по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и о мошенничестве.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Происшествия Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков Частный самолёт разбился накануне при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.

Общество Уральский режиссер снова подал в суд на Алексея Учителя Октябрьский районный суд Петербурга принял к производству и назначил судебное заседание по иску уральского режиссера и автора документальных лент Сергея Алиева к режиссеру Алексею Учителю о возмещении 3 млн рублей морального вреда.

Происшествия Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.

Политика Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам "Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.

Экономика Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.

Общество Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.

Музыка Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».

Экономика В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.

Политика МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной "Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Происшествия Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.

Общество Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.

Политика Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.

Общество Умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио В Мадриде в возрасте 91 года ушел из жизни писатель Рафаэль Санчес Ферлосио. Об этом сообщает газета El Pais.

Армия и оружие Министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море Руководители внешнеполитических ведомств стран — членов Североатлантического альянса в ходе встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Чёрном море.