Футбол

Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 АпреляЧемпионат 08:22

Сборная России поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров в честь 1 Апреля.
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Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 Апреля

Чемпионат08:22

Забавные кадры из жизни сборной РФ по футболу сняли на видео

ТК Звезда11:09

«Смеяться разрешается». Сборная России показала смешные моменты с участием Дзюбы и Черчесова

Sportbox.RU08:13

«Сегодня смеяться разрешается». Смешные моменты из жизни сборной России. Видео

Спорт-Экспресс08:13

«Смеяться разрешается». Сборная России показала смешные моменты с участием Дзюбы и Черчесова

Матч ТВ08:13

«Я вас не хочу видеть, но тренер меня привел». Сборная России выложила подборку смешных моментов

Eurosport.ru10:06

С 1 апреля от сборной России: Дзюба зажигает! ВИДЕО

Sport.ru09:14
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Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Минобороны: Тихоокеанский флот будет усилен шестью подводными лодками

На совещании в Адмиралтействе был заслушан доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о ходе строительства на «Адмиралтейских верфях» серии из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 10:58
Происшествия

При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек

Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Общество

Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна

В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Политика

ЦИК Украины: Зеленский лидирует на выборах президента

Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

Проректор Рязанского государственного университета задержана

По информации УМВД, ранее в отношении ректора РГУ было возбуждено два уголовных дела, по статье о злоупотреблении должностными полномочиями и о мошенничестве.
Обновлено в 11:04
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков

Частный самолёт разбился накануне при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 10:01
Общество

Уральский режиссер снова подал в суд на Алексея Учителя

Октябрьский районный суд Петербурга принял к производству и назначил судебное заседание по иску уральского режиссера и автора документальных лент Сергея Алиева к режиссеру Алексею Учителю о возмещении 3 млн рублей морального вреда.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Экономика

Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru

Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.
Обновлено в 07:47
Общество

Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой

Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Хоккей

Евгений Кузнецов – о 50 голах Овечкина: «Человек пишет историю»

Обновлено в 11:02
Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Спорт

Этери Тутберидзе назвала причины сложного сезона фигуристки Загитовой

Обновлено в 11:22
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Транспорт

ЦОДД посоветовал не выезжать на северо-восток Москвы до 22:00

Обновлено в 09:46
Политика

МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной

"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов

В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Общество

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Энергетика

«Северный поток-2» проложен почти на 40%

Обновлено в 10:56
Политика

Порошенко теряет позиции после подсчета 70% протоколов

Первое место занимает глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с 30,45% (после подсчета 60% протоколов у него было 30,36%) голосов.
Обновлено в 04:59
Общество

Умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио

В Мадриде в возрасте 91 года ушел из жизни писатель Рафаэль Санчес Ферлосио. Об этом сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:46
Общество

Беглов указал на некачественный ремонт исторических фасадов Петербурга

Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Министры стран НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море

Руководители внешнеполитических ведомств стран — членов Североатлантического альянса в ходе встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Чёрном море.
Обновлено в 06:12
Политика

Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму

Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Футбол

«Расинг» стал чемпионом Аргентины

"Расинг" из Авельянеды стал чемпионом Аргентины.
Обновлено в 10:56
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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