Футбол

Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 АпреляЧемпионат 08:22

Сборная России поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров в честь 1 Апреля.
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Самые смешные моменты из жизни сборной России по футболу. Видео

Pravda.Ru09:28

Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 Апреля

Чемпионат08:22

С 1 апреля от сборной России: Дзюба зажигает! ВИДЕО

Sport.ru09:14

«Смеяться разрешается». Сборная России показала смешные моменты с участием Дзюбы и Черчесова

Sportbox.RU08:13

«Сегодня смеяться разрешается». Смешные моменты из жизни сборной России. Видео

Спорт-Экспресс08:13

«Я вас не хочу видеть, но тренер меня привел». Сборная России выложила подборку смешных моментов

Eurosport.ru10:06

«Смеяться разрешается». Сборная России показала смешные моменты с участием Дзюбы и Черчесова

Матч ТВ08:13
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Наука

Псковские учёные-энтузиасты произвели революцию в ЖКХ

Изобретение псковских учёных-энтузиастов способно обеспечить целый дом теплом, электричеством, горячей и чистой питьевой водой, и называется автономный модуль жизнеобеспечения.
Обновлено в 08:37
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
Политика

Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы

Выборы президента Украины, состоявшиеся 31 марта, были конкурентными, а избиратели могли свободно выразить свою волю.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Энергетика

Moody’s назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство запросило у Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») проведение дополнительной экологической экспертизы.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Футбол

Александр Егоров: «Боккетти нужно было удалять»

Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3).
Обновлено в 08:05
Политика

ЦИК Украины официально объявил о втором туре президентских выборов

Обновлено в 04:40
Происшествия

Найдены тела всех погибших в авиакатастрофе с совладельцем S7

Предположительно на борту частного бизнес-джет Epic-LT находились акционер S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.
Обновлено в 09:33
Общество

Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск против Фонда борьбы с коррупцией и Алексея Навального, сообщил политик в Instagram.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В столкновении трамвая с троллейбусом в Чехии пострадали 25 человек

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения троллейбуса с трамваем в чешском городе Брно, сообщает Novinky.cz.
Обновлено в 09:11
Кино

Вышел трейлер пятого сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов»

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Обновлено вчера в 10:03
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года

Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Общество

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Политика

Наташа Королева поздравила Зеленского словами «все Вовы талантливы»

Российская певица Наташа Королева поздравила шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского с выходом во второй тур выборов украинского президента, увидев связь результата с его именем.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

В НАТО обсудят усиление в Черном море

Обновлено в 09:35
Политика

В МИД России заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.
Обновлено в 09:01
Политика

Бывший глава ВЭБа стал гендиректором «Росгеологии»

Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков назначен генеральным директором "Росгеологии", в понедельник он был представлен работникам ведомства, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:33
Политика

В Госдуме хотят принять заявление о непризнании выборов в Украине

В России хотят рассмотреть и принять заявление об отказе признавать прошедшие выборы в Украине.
Обновлено в 01:09
Общество

Жилые комплексы могут оснастить системой распознавания лиц

Концерн «Калашников» обсуждает с Минстроем проект по внедрению в жилых комплексах биометрической системы распознавания лиц, сообщил газете «Известия» гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.
Обновлено в 02:14
Технологии

Binance раскрыла детали первого IEO по новым правилам

Первое IEO по новым правилам состоится на платформе Binance Launchpad 25 апреля в 11:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:58
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Политика

Аннегрет Крамп-Карренбауэр утверждает, что Москва пытается ослабить ЕС

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с резкой критикой России.
Обновлено вчера в 17:26
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Политика

Зеленский рассказал, кого видит премьер-министром Украины

Представитель штаба Владимира Зеленского опроверг информацию о возможном объединении с «Батькивщиной» и о назначении Юлии Тимошенко премьер-министром Украины, в том случае, если в президентской гонке победу одержит именно Зеленский.
Обновлено в 09:19
Политика

Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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