Сборная России поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров в честь 1 Апреля.

Спорт день за днем

Экономика «Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн «Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».

Политика Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.

Происшествия Падение метеорита в США запечатлели на видео Метеорит, упавший в США, осветив небо яркой бирюзовой вспышкой, запечатлели на видео, которое опубликовал очевидец, заснявший падение таинственного объекта в Северной Флориде.

Политика Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.

Космос Спутник системы ГЛОНАСС был выведен на техобслуживание Стало известно, что космический аппарат системы ГЛОНАСС временно вывели из рабочего состояния.

Политика Президент Алжира подаст в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.

Спорт Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).

Армия и оружие В порт Одессы вошли военные корабли НАТО Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Технологии УОМЗ представит новые геодезические приборы на выставке в Москве Специалисты Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова (УОМЗ) представят образцы спутниковой геодезической аппаратуры на международной научно-практической конференции и технологической выставке МИИГАиК-ТЕХ в Москве.

Авто Японский авторынок в марте упал на 6% Японский авторынок в марте снизился на 5,7% до 357254 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за три первых месяца 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 836023 машины (-2,1%).Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 1,4% до 154159 автомобилей.

Политика МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.

Происшествия Родственницу Скрипаля избили в Ярославле В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».

Армия и оружие В NASA прокомментировали испытания противоспутникового оружия в Индии В NASA считают, что испытание противоспутникового оружия в Индии 27 марта несовместимо с пилотируемыми полетами в космос и создает потенциальную угрозу Международной космической станции (МКС).

Шоу-бизнес Елена Корикова объявила, что беременна Елена Корикова взбудоражила своих подписчиков в Инстаграме. 46-летняя актриса сообщила, что станет мамой во второй раз.

Экономика ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.

Общество Белгородцы пожаловались, что соцработник будет убирать не четырежды, а дважды в Соцобслуживание на дому в Белгородской области осуществляется по трехуровневой системе, предусматривающей адресный подход в зависимости от состояния здоровья гражданина и его нуждаемости в тех или иных услугах.

Политика Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита» В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».

Общество Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака Миром правит любовь и с этим никто не спорит. Что ждет каждого из нас на любовном фронте в эти семь дней, читайте в еженедельном гороскопе.

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Армия и оружие США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400 Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.

Авто В сети появились первые изображения новой Lada 4х4 Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.

Общество Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.