Футбол

Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 АпреляЧемпионат 08:22

Сборная России поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров в честь 1 Апреля.
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«Фулхэм» будет использовать только двузначные номера на футболках

Евро-футбол.ру09:00

С 1 апреля от сборной России: Дзюба зажигает! ВИДЕО

Sport.ru09:14

«Смеяться разрешается». Сборная России показала смешные моменты с участием Дзюбы и Черчесова

Матч ТВ08:13

«Смеяться разрешается». Сборная России показала смешные моменты с участием Дзюбы и Черчесова

Sportbox.RU08:13

«Сегодня смеяться разрешается». Смешные моменты из жизни сборной России. Видео

Спорт-Экспресс08:13

«Я вас не хочу видеть, но тренер меня привел». Сборная России выложила подборку смешных моментов

Eurosport.ru10:06

Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 Апреля

Чемпионат08:22
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Экономика

«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн

«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».
Обновлено в 17:43
Политика

Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Падение метеорита в США запечатлели на видео

Метеорит, упавший в США, осветив небо яркой бирюзовой вспышкой, запечатлели на видео, которое опубликовал очевидец, заснявший падение таинственного объекта в Северной Флориде.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Пенсионная реформа: решение КС РФ ударит по авторитету власти

Если Конституционный суд России признает пенсионную реформу правительства РФ законной, доверие граждан ко всем ветвям власти будет существенно подорвано.
Обновлено в 05:04
Космос

Спутник системы ГЛОНАСС был выведен на техобслуживание

Стало известно, что космический аппарат системы ГЛОНАСС временно вывели из рабочего состояния.
Обновлено в 18:04
Политика

Президент Алжира подаст в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12
Спорт

Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах

Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).
Обновлено в 16:51
Армия и оружие

В порт Одессы вошли военные корабли НАТО

Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено в 04:49
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

СКА сократил отставание в серии до четырех побед - 1-2. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.
Обновлено в 15:36
Происшествия

В Китае при тушении лесного пожара погибли 30 человек

Обновлено в 16:31
Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Технологии

УОМЗ представит новые геодезические приборы на выставке в Москве

Специалисты Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова (УОМЗ) представят образцы спутниковой геодезической аппаратуры на международной научно-практической конференции и технологической выставке МИИГАиК-ТЕХ в Москве.
Обновлено в 07:37
Авто

Японский авторынок в марте упал на 6%

Японский авторынок в марте снизился на 5,7% до 357254 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за три первых месяца 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 836023 машины (-2,1%).Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 1,4% до 154159 автомобилей.
Обновлено в 10:02
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Родственницу Скрипаля избили в Ярославле

В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Армия и оружие

В NASA прокомментировали испытания противоспутникового оружия в Индии

В NASA считают, что испытание противоспутникового оружия в Индии 27 марта несовместимо с пилотируемыми полетами в космос и создает потенциальную угрозу Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

Елена Корикова объявила, что беременна

Елена Корикова взбудоражила своих подписчиков в Инстаграме. 46-летняя актриса сообщила, что станет мамой во второй раз.
Обновлено в 17:49
Спорт

Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой

Обновлено в 16:28
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Общество

Белгородцы пожаловались, что соцработник будет убирать не четырежды, а дважды в

Соцобслуживание на дому в Белгородской области осуществляется по трехуровневой системе, предусматривающей адресный подход в зависимости от состояния здоровья гражданина и его нуждаемости в тех или иных услугах.
Обновлено в 08:35
Политика

Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита»

В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».
Обновлено в 17:23
Энергетика

«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»

Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Общество

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака

Миром правит любовь и с этим никто не спорит. Что ждет каждого из нас на любовном фронте в эти семь дней, читайте в еженедельном гороскопе.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

На юге России начались масштабные учения

Обновлено вчера в 23:04
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции F-35 из-за С-400

Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400, передает Reuters.
Обновлено в 17:13
Космос

Обнаружен район выделения метана на Марсе

Обновлено в 17:58
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено в 09:18
Общество

Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше

В Польша прошла акция, в ходе которой католические священники собрали книги о волшебниках, оборотнях и вампирах, а затем сожгли их перед храмом.
Обновлено в 14:20
Экономика

Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru

Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года.
Обновлено в 07:47
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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