Футбол
Сборная России опробовала газон «Мордовии Арены»Вестник Мордовии вчера в 07:59
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Футболисты прибыли в Саранск накануне чартерным рейсом. Как отметил на состоявшейся после занятия пресс-конференции капитан команды Артем Дзюба, стадион всем понравился, газон тоже все оценили по достоинству, правда посоветовал полить его перед игрой.
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Саранск в ожидании большого футбола! Игроки российской сборной прилетели в Мордовию!
ГТРК Мордовиявчера в 02:21
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