Футбол

Сборная России определилась с формой на матч с КазахстаномГазета.Ru 05:48

Казахстан — Россия
сегодня
в 10:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
Сборной России определилась с цветом экипировки на игру квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном, сообщает "Советский спорт". Российские футболисты выйдут на поле в белом комплекте формы. На вратаре будет зеленый комплект.
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Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой форме

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