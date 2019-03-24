Сборная России определилась с формой на матч с КазахстаномГазета.Ru 05:48

Сборной России определилась с цветом экипировки на игру квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном, сообщает "Советский спорт". Российские футболисты выйдут на поле в белом комплекте формы. На вратаре будет зеленый комплект.

Сборная России определилась с формой на матч с Казахстаном

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