Футбол
Сборная России определилась с формой на матч с КазахстаномГазета.Ru 05:48
Сборной России определилась с цветом экипировки на игру квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном, сообщает "Советский спорт". Российские футболисты выйдут на поле в белом комплекте формы. На вратаре будет зеленый комплект.
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