Сборная России одержала сложнейшую победу над командой Финляндии Сборная России по баскетболу одержала невероятную победу над командой Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года.

Хоккей Хоккей Ковальчук пропустит матч с «Калгари» из-за травмы Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».

Хоккей Хоккей Роман Манухов: «Не было мечты забить именно „Локомотиву“» Защитник «Ак Барса» Роман Манухов после победы над «Локомотивом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что победа для него важнее личной статистики.

Хоккей Хоккей Кузнецов не ощутил последствия сотрясения из-за небольшого мозга Кузнецов приступил к тренировкам после сотрясения мозга, не принимав участия в матчах регулярного чемпионата НХЛ с середины ноября.

Хоккей Хоккей «Каролина» — «Анахайм»: А. Свечников забросил шестую шайбу в сезоне В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимает «Анахайм Дакс» (идёт второй период, 1:0). Счёт на 19-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Андрей Свечиников, ассистентами выступили Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо.

Хоккей Хоккей Наиль Якупов посетил матч «Зенита» с «Копенгагеном» Российский нападающий "СКА" Наиль Якупов посетил матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Копенгаген" (1:0). Победа позволила "Зениту" выйти в плей-офф Лиги Европы досрочно.

Хоккей Хоккей Игрок «Айлендерс» Бойчак вернул сопернику выбитый зуб Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Айлендерс» (2:1, Б), в котором нападающий «Брюинз» Крейчи потерял зуб после силового приема со стороны защитника гостей Томаса Хики.

Хоккей Хоккей Баста получил клубный свитер «Лады» Хоккеисты тольяттинской «Лады» подарили рэперу Басте клубную реплику после концерта.

Хоккей Хоккей «Сибирь» разорвала контракт с форвардом Евгением Бодровым Новосибирская "Сибирь" расторгла трудовое соглашение с 30-летним нападающим Евгением Бодровым. Об этом сообщил официальный твиттер клуба.

Хоккей Хоккей Хабаровский «СКА-Нефтяник» вышел в финал Кубка России Матч в Сыктывкаре с «Водником» завершился со счетом 6:2. В составе армейцев отличились Потемин, дважды Бондаренко, Антипов, Петтерссон, Лапшин Соперник армейцев определится в матче между красноярским «Енисеем» и московским «Динамо».

Хоккей Хоккей «Торпедо» и рижское «Динамо» сыграют со сборной Великобритании Два представителя Континентальной хоккейной лиги – нижегородское "Торпедо" и рижское "Динамо" проведут контрольные поединки с хоккейной сборной Великобритании.

Хоккей Хоккей «Торпедо» одержало волевую победу над «Звездой» в матче ВХЛ Хоккеисты усть-каменогорского "Торпедо" обыграли московскую "Звезду" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Хоккей Хоккей Майк Бэбкок: «Думаю, что Нюландер надолго останется в „Торонто“» Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок выразил уверенность в том, что шведский форвард команды Вильям Нюландер, с которым клуб сейчас ведет переговоры о продлении контракты, останется в стане "кленовых листьев" на долгий срок.

Хоккей Хоккей Игроки ЦСК ВВС едва не подрались после гола команды в матче ВХЛ ЦСК ВВС обыграл ХК «Рязань» со счётом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.