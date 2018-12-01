Хоккей
Сборная России одержала сложнейшую победу над командой Финляндии
Сборная России одержала сложнейшую победу над командой ФинляндииКоммерсантъ17:49
Сборная России одержала сложнейшую победу над командой Финляндии Сборная России по баскетболу одержала невероятную победу над командой Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года.
Коммерсантъ17:49
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Хоккей
Ковальчук пропустит матч с «Калгари» из-за травмы
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».
Обновлено в 21:22
Хоккей
Роман Манухов: «Не было мечты забить именно „Локомотиву“»
Защитник «Ак Барса» Роман Манухов после победы над «Локомотивом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что победа для него важнее личной статистики.
Обновлено в 17:25
Хоккей
Кузнецов не ощутил последствия сотрясения из-за небольшого мозга
Кузнецов приступил к тренировкам после сотрясения мозга, не принимав участия в матчах регулярного чемпионата НХЛ с середины ноября.
Обновлено в 16:34
Хоккей
«Каролина» — «Анахайм»: А. Свечников забросил шестую шайбу в сезоне
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимает «Анахайм Дакс» (идёт второй период, 1:0). Счёт на 19-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Андрей Свечиников, ассистентами выступили Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо.
Обновлено в 21:19
Хоккей
Наиль Якупов посетил матч «Зенита» с «Копенгагеном»
Российский нападающий "СКА" Наиль Якупов посетил матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Копенгаген" (1:0). Победа позволила "Зениту" выйти в плей-офф Лиги Европы досрочно.
Обновлено в 17:55
Хоккей
«Авангард» обменял молодого защитника в «Северсталь» на деньги
Обновлено в 21:36
Хоккей
Игрок «Айлендерс» Бойчак вернул сопернику выбитый зуб
Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Айлендерс» (2:1, Б), в котором нападающий «Брюинз» Крейчи потерял зуб после силового приема со стороны защитника гостей Томаса Хики.
Обновлено в 18:54
Хоккей
Баста получил клубный свитер «Лады»
Хоккеисты тольяттинской «Лады» подарили рэперу Басте клубную реплику после концерта.
Обновлено в 19:16
Хоккей
«Сибирь» разорвала контракт с форвардом Евгением Бодровым
Новосибирская "Сибирь" расторгла трудовое соглашение с 30-летним нападающим Евгением Бодровым. Об этом сообщил официальный твиттер клуба.
Обновлено в 10:53
Хоккей
Хабаровский «СКА-Нефтяник» вышел в финал Кубка России
Матч в Сыктывкаре с «Водником» завершился со счетом 6:2. В составе армейцев отличились Потемин, дважды Бондаренко, Антипов, Петтерссон, Лапшин Соперник армейцев определится в матче между красноярским «Енисеем» и московским «Динамо».
Обновлено в 21:12
Хоккей
«Торпедо» и рижское «Динамо» сыграют со сборной Великобритании
Два представителя Континентальной хоккейной лиги – нижегородское "Торпедо" и рижское "Динамо" проведут контрольные поединки с хоккейной сборной Великобритании.
Обновлено в 18:00
Хоккей
«Торпедо» одержало волевую победу над «Звездой» в матче ВХЛ
Хоккеисты усть-каменогорского "Торпедо" обыграли московскую "Звезду" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Обновлено в 10:57
Хоккей
Майк Бэбкок: «Думаю, что Нюландер надолго останется в „Торонто“»
Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок выразил уверенность в том, что шведский форвард команды Вильям Нюландер, с которым клуб сейчас ведет переговоры о продлении контракты, останется в стане "кленовых листьев" на долгий срок.
Обновлено в 06:36
Хоккей
Игроки ЦСК ВВС едва не подрались после гола команды в матче ВХЛ
ЦСК ВВС обыграл ХК «Рязань» со счётом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.
Обновлено в 16:06
Хоккей
Владимир Орсаг: «80 процентов „Слована“ хотело выиграть, а 20 приехало поиграть»
Главный тренер "Слована" Владимир Орсаг раскритиковал свою команду за поражение в матче с "Витязем" (2:3 Б). - Для нас это очень тяжелое поражение.
Обновлено в 15:45