Сборная России одержала сложнейшую победу над командой Финляндии Сборная России по баскетболу одержала невероятную победу над командой Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года.

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Хоккей Хоккей КХЛ объявила полный состав участников Матча звезд Континентальная хоккейная лига объявила полный список игроков, которые примут участие в Матче звезд.

Хоккей Хоккей «Сибирь» разорвала контракт с форвардом Евгением Бодровым Новосибирская "Сибирь" расторгла трудовое соглашение с 30-летним нападающим Евгением Бодровым. Об этом сообщил официальный твиттер клуба.

Хоккей Хоккей Баста получил клубный свитер «Лады» Хоккеисты тольяттинской «Лады» подарили рэперу Басте клубную реплику после концерта.

Хоккей Хоккей Хабаровский «СКА-Нефтяник» вышел в финал Кубка России Матч в Сыктывкаре с «Водником» завершился со счетом 6:2. В составе армейцев отличились Потемин, дважды Бондаренко, Антипов, Петтерссон, Лапшин Соперник армейцев определится в матче между красноярским «Енисеем» и московским «Динамо».

Хоккей Хоккей «Торпедо» и рижское «Динамо» сыграют со сборной Великобритании Два представителя Континентальной хоккейной лиги – нижегородское "Торпедо" и рижское "Динамо" проведут контрольные поединки с хоккейной сборной Великобритании.

Хоккей Хоккей «Торпедо» одержало волевую победу над «Звездой» в матче ВХЛ Хоккеисты усть-каменогорского "Торпедо" обыграли московскую "Звезду" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Хоккей Хоккей Майк Бэбкок: «Думаю, что Нюландер надолго останется в „Торонто“» Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок выразил уверенность в том, что шведский форвард команды Вильям Нюландер, с которым клуб сейчас ведет переговоры о продлении контракты, останется в стане "кленовых листьев" на долгий срок.

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Хоккей Хоккей Алексей Яшин проведет хоккейные мастер-классы на Красной площади Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в составе сборной России по хоккею Алексей Яшин проведет мастер-классы для начинающих хоккеистов на ГУМ-Катке на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба катка.

Хоккей Хоккей Игроки ЦСК ВВС едва не подрались после гола команды в матче ВХЛ ЦСК ВВС обыграл ХК «Рязань» со счётом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.