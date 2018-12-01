Хоккей
Сборная России одержала сложнейшую победу над командой Финляндии
Сборная России одержала сложнейшую победу над командой ФинляндииКоммерсантъ17:49
Сборная России одержала сложнейшую победу над командой Финляндии Сборная России по баскетболу одержала невероятную победу над командой Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года.
Коммерсантъ17:49
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Хоккей
Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по голам
Обновлено в 23:04
Хоккей
Роман Манухов: «Не было мечты забить именно „Локомотиву“»
Защитник «Ак Барса» Роман Манухов после победы над «Локомотивом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что победа для него важнее личной статистики.
Обновлено в 17:25
Хоккей
«Авангард» обменял молодого защитника в «Северсталь» на деньги
Обновлено в 21:36
Хоккей
Наиль Якупов посетил матч «Зенита» с «Копенгагеном»
Российский нападающий "СКА" Наиль Якупов посетил матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Копенгаген" (1:0). Победа позволила "Зениту" выйти в плей-офф Лиги Европы досрочно.
Обновлено в 17:55
Хоккей
КХЛ объявила полный состав участников Матча звезд
Континентальная хоккейная лига объявила полный список игроков, которые примут участие в Матче звезд.
Обновлено в 22:59
Хоккей
«Сибирь» разорвала контракт с форвардом Евгением Бодровым
Новосибирская "Сибирь" расторгла трудовое соглашение с 30-летним нападающим Евгением Бодровым. Об этом сообщил официальный твиттер клуба.
Обновлено в 10:53
Хоккей
Баста получил клубный свитер «Лады»
Хоккеисты тольяттинской «Лады» подарили рэперу Басте клубную реплику после концерта.
Обновлено в 19:16
Хоккей
Хабаровский «СКА-Нефтяник» вышел в финал Кубка России
Матч в Сыктывкаре с «Водником» завершился со счетом 6:2. В составе армейцев отличились Потемин, дважды Бондаренко, Антипов, Петтерссон, Лапшин Соперник армейцев определится в матче между красноярским «Енисеем» и московским «Динамо».
Обновлено в 21:12
Хоккей
«Торпедо» и рижское «Динамо» сыграют со сборной Великобритании
Два представителя Континентальной хоккейной лиги – нижегородское "Торпедо" и рижское "Динамо" проведут контрольные поединки с хоккейной сборной Великобритании.
Обновлено в 18:00
Хоккей
«Торпедо» одержало волевую победу над «Звездой» в матче ВХЛ
Хоккеисты усть-каменогорского "Торпедо" обыграли московскую "Звезду" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Обновлено в 10:57
Хоккей
Майк Бэбкок: «Думаю, что Нюландер надолго останется в „Торонто“»
Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок выразил уверенность в том, что шведский форвард команды Вильям Нюландер, с которым клуб сейчас ведет переговоры о продлении контракты, останется в стане "кленовых листьев" на долгий срок.
Обновлено в 06:36
Хоккей
В хоккейном клубе «Молот-Прикамье» появился тренер вратарей
В ВХЛ защищал цвета "Тороса" и ХК "Саров". В ХК "Молот-Прикамье" заявлен под номером "30".
Обновлено в 06:23
Хоккей
Алексей Яшин проведет хоккейные мастер-классы на Красной площади
Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в составе сборной России по хоккею Алексей Яшин проведет мастер-классы для начинающих хоккеистов на ГУМ-Катке на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба катка.
Обновлено в 10:58
Хоккей
Игроки ЦСК ВВС едва не подрались после гола команды в матче ВХЛ
ЦСК ВВС обыграл ХК «Рязань» со счётом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.
Обновлено в 16:06
Хоккей
Гуськов: к Ковальчуку не должно быть серьёзных претензий — он делает своё дело
Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал ситуацию с российским нападающим клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком, который в последних матчах получал минимум игрового времени.
Обновлено в 17:57