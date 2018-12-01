Баскетбол
Сборная России одержала сложнейшую победу над командой Финляндии
Сборная России одержала сложнейшую победу над командой ФинляндииКоммерсантъвчера в 17:49
Сборная России одержала сложнейшую победу над командой Финляндии Сборная России по баскетболу одержала невероятную победу над командой Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года.
Коммерсантъвчера в 17:49
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Баскетболисты сборной России обыграли команду Финляндии в матче отбора Кубка мира
РИА Новостивчера в 14:28
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 00:42, Ашберн
Баскетбол
Харден выбил мяч у Дерозана не глядя на соперника
Харден выключился из борьбы после столкновения, но все же выбил у соперника мяч.
Обновлено вчера в 23:53
Баскетбол
Энтони Гилл: «В отсутствие Шведа „Химки“ мобилизовали все ресурсы»
Форвард «Химок» Энтони Гилл заявил, что в матче с «Панатинаикосом» (76:68) в отсутствие травмированного Алексея Шведа команда мобилизовала все свои ресурсы.
Обновлено вчера в 19:56
Баскетбол
Маркелл Фульц продолжит консультации с врачами на следующей неделе
Разыгрывающий «Сиксерс» Маркелл Фульц продолжит консультироваться со специалистами по травмам плеча на следующей неделе.
Обновлено в 00:25
Баскетбол
«Нью-Орлеан» уступил «Майами» в матче НБА, несмотря на 41 очко Дэвиса
"Нью-Орлеан" уступил "Майами" со счетом 101:106 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено вчера в 23:43
Баскетбол
УНИКС подписал контракт с Джеки Кармайклом
БК УНИКС подписал контракт с тяжёлым форвардом Джеки Кармайклом.
Обновлено вчера в 15:38
Баскетбол
16 очков Али помогли «Фенербахче» победить «Барселону»
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Обновлено вчера в 17:40
Баскетбол
Жоаким Ноа договорился о годовом контракте с «Мемфисом»
Свободный агент Жоаким Ноа договорился с «Мемфисом» о подписании годового контракта на минимальных условиях, сообщает The Athletic.
Обновлено вчера в 11:58
Баскетбол
«Рокетс» отправили Брэндона Найта в G-лигу
«Хьюстон» отправил защитника Брэндона Найта в G-лигу в рамках реабилитации после операции на колене, сообщает The Athletic.
Обновлено вчера в 13:17
Баскетбол
Уолтон и Нерс оделись в стиле Крэйга Сэйгера
Главные тренеры Люк Уолтон («Лейкерс») и Ник Нерс («Торонто») пришли на матчи своих команд в четверг в костюмах, отсылающих к легендарному репортеру Крэйгу Сэйгеру.
Обновлено вчера в 09:33
Баскетбол
«Денвер» подпишет Брэндона Гудвина
«Денвер» подпишет защитника Брэндона Гудвина на полученное от НБА исключение травмированного игрока.
Обновлено вчера в 08:44
Баскетбол
Австралия квалифицировалась на ЧМ-2019
Австралия первой из команд азиатской зоны квалифицировалась на ЧМ-2019.
Обновлено вчера в 09:01
Баскетбол
10+9 от Сколы помогли Аргентине обыграть США
Сборная Аргентины обыграла команду США в матче квалификационного турнира ЧМ-2019. На счету Луиса Сколы 10 очков и 9 подборов.
Обновлено вчера в 07:33
Баскетбол
Чарльз Баркли: «Не могу назвать „Лейкерс“ хорошей командой»
Эксперт TNT Чарльз Баркли оценил уровень нынешних «Лейкерс».
Обновлено вчера в 06:39
Баскетбол
«Бостон» отчислил Уолтера Лемона
«Бостон» отчислил разыгрывающего Уолтера Лемона. Лемон ранее заключил с «Селтикс» двусторонний контракт.
Обновлено вчера в 05:57
Баскетбол
Виктор Оладипо должен вернуться в строй в ближайшее время
Оладипо пропустил 6 последних матчей из-за проблем с правым коленом. Лидер «Пэйсерс» уже возобновил тренировки.
Обновлено в 00:17