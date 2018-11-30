Баскетбол
Сборная России одержала сложнейшую победу над командой Финляндии
Сборная России одержала сложнейшую победу над командой ФинляндииКоммерсантъ17:49
Сборная России одержала сложнейшую победу над командой Финляндии Сборная России по баскетболу одержала невероятную победу над командой Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года.
Коммерсантъ17:49
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 18:39, Ашберн
Баскетбол
Алексей Швед: «Тренер подобрал хорошую тактику. Я очень доволен»
Обновлено в 18:24
Баскетбол
УНИКС подписал контракт с Джеки Кармайклом
БК УНИКС подписал контракт с тяжёлым форвардом Джеки Кармайклом.
Обновлено в 15:38
Баскетбол
Жоаким Ноа договорился о годовом контракте с «Мемфисом»
Свободный агент Жоаким Ноа договорился с «Мемфисом» о подписании годового контракта на минимальных условиях, сообщает The Athletic.
Обновлено в 11:58
Баскетбол
«Рокетс» отправили Брэндона Найта в G-лигу
«Хьюстон» отправил защитника Брэндона Найта в G-лигу в рамках реабилитации после операции на колене, сообщает The Athletic.
Обновлено в 13:17
Баскетбол
Карри возразил главному тренеру «Сан-Антонио»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефан Карри не согласился с главным тренером «Сан-Антонио» Грегом Поповичем, который заявил, что из-за возросшего количества трехочковых бросков баскетбол потерял свою красоту.
Обновлено в 10:56
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в матче НБА, Дюрант набрал 51 очко
В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» дома взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз».
Обновлено в 17:04
Баскетбол
Уолтон и Нерс оделись в стиле Крэйга Сэйгера
Главные тренеры Люк Уолтон («Лейкерс») и Ник Нерс («Торонто») пришли на матчи своих команд в четверг в костюмах, отсылающих к легендарному репортеру Крэйгу Сэйгеру.
Обновлено в 09:33
Баскетбол
«Денвер» подпишет Брэндона Гудвина
«Денвер» подпишет защитника Брэндона Гудвина на полученное от НБА исключение травмированного игрока.
Обновлено в 08:44
Баскетбол
Австралия квалифицировалась на ЧМ-2019
Австралия первой из команд азиатской зоны квалифицировалась на ЧМ-2019.
Обновлено в 09:01
Баскетбол
Джордан Мики и Джоэл Эмбиид – в новом Shaqtin’ a Fool
Героями эпизода стали Бадди Хилд («Сакраменто»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Бэм Адебайо («Майами»), а также игрок подмосковных «Химок» Джордан Мики.
Обновлено в 06:06
Баскетбол
10+9 от Сколы помогли Аргентине обыграть США
Сборная Аргентины обыграла команду США в матче квалификационного турнира ЧМ-2019. На счету Луиса Сколы 10 очков и 9 подборов.
Обновлено в 07:33
Баскетбол
Чарльз Баркли: «Не могу назвать „Лейкерс“ хорошей командой»
Эксперт TNT Чарльз Баркли оценил уровень нынешних «Лейкерс».
Обновлено в 06:39
Баскетбол
«Бостон» отчислил Уолтера Лемона
«Бостон» отчислил разыгрывающего Уолтера Лемона. Лемон ранее заключил с «Селтикс» двусторонний контракт.
Обновлено в 05:57
Баскетбол
Дэйв Йергер попросил ассистента генменеджера покинуть тренировку
Главный тренер «Сакраменто» Дэйв Йергер попросил ассистента генменеджера Брэндона Уильямса покинуть утреннюю тренировку команды в четверг.
Обновлено в 05:09
Баскетбол
Тарик Блэк – автор лучшего данка дня в Евролиге
Центровой «Маккаби FOX Тель-Авив» Тарик Блэк – автор лучшего данка вчерашнего игрового дня в Евролиге.
Обновлено в 14:07