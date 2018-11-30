Баскетбол

Сборная России одержала сложнейшую победу над командой Финляндии
Коммерсантъ
17:49

Сборная России одержала сложнейшую победу над командой Финляндии Сборная России по баскетболу одержала невероятную победу над командой Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года.
Коммерсантъ17:49

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Сергей Базаревич: «Кулагин в нужный момент взял игру на себя»

Спорт-Экспресс16:58

Российские баскетболисты в овертайме обыграли Финляндию в квалификации ЧМ

Газета.Ru14:33

Баскетболисты сборной России обыграли команду Финляндии в матче отбора Кубка мира

РИА Новости14:28

Сумасшедшее спасение России в Финляндии. Сборная по баскетболу в шаге от попадания на ЧМ

Sport24.ru15:08

Кулагин: победа над финнами показала, что у баскетболистов сборной России есть характер

ТАСС15:40

Дмитрий Кулагин – о матче с финнами: «Игра из разряда «сделай или умри»

Матч ТВ15:58

ЧМ-2019. Отборочный турнир. 26+7+5 от Кулагина помогли России в овертайме вырвать победу у Финляндии, Болгария обыграла Боснию и Герцеговину

Sports.ru05:40
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 18:39, Ашберн
Баскетбол

Алексей Швед: «Тренер подобрал хорошую тактику. Я очень доволен»

Обновлено в 18:24
Баскетбол

УНИКС подписал контракт с Джеки Кармайклом

БК УНИКС подписал контракт с тяжёлым форвардом Джеки Кармайклом.
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Жоаким Ноа договорился о годовом контракте с «Мемфисом»

Свободный агент Жоаким Ноа договорился с «Мемфисом» о подписании годового контракта на минимальных условиях, сообщает The Athletic.
Обновлено в 11:58
Баскетбол

«Рокетс» отправили Брэндона Найта в G-лигу

«Хьюстон» отправил защитника Брэндона Найта в G-лигу в рамках реабилитации после операции на колене, сообщает The Athletic.
Обновлено в 13:17
Баскетбол

Карри возразил главному тренеру «Сан-Антонио»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефан Карри не согласился с главным тренером «Сан-Антонио» Грегом Поповичем, который заявил, что из-за возросшего количества трехочковых бросков баскетбол потерял свою красоту.
Обновлено в 10:56
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» в матче НБА, Дюрант набрал 51 очко

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» дома взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз».
Обновлено в 17:04
Баскетбол

Уолтон и Нерс оделись в стиле Крэйга Сэйгера

Главные тренеры Люк Уолтон («Лейкерс») и Ник Нерс («Торонто») пришли на матчи своих команд в четверг в костюмах, отсылающих к легендарному репортеру Крэйгу Сэйгеру.
Обновлено в 09:33
Баскетбол

«Денвер» подпишет Брэндона Гудвина

«Денвер» подпишет защитника Брэндона Гудвина на полученное от НБА исключение травмированного игрока.
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Баскетбол

Австралия квалифицировалась на ЧМ-2019

Австралия первой из команд азиатской зоны квалифицировалась на ЧМ-2019.
Обновлено в 09:01
Баскетбол

Джордан Мики и Джоэл Эмбиид – в новом Shaqtin’ a Fool

Героями эпизода стали Бадди Хилд («Сакраменто»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Бэм Адебайо («Майами»), а также игрок подмосковных «Химок» Джордан Мики.
Обновлено в 06:06
Баскетбол

10+9 от Сколы помогли Аргентине обыграть США

Сборная Аргентины обыграла команду США в матче квалификационного турнира ЧМ-2019. На счету Луиса Сколы 10 очков и 9 подборов.
Обновлено в 07:33
Баскетбол

Чарльз Баркли: «Не могу назвать „Лейкерс“ хорошей командой»

Эксперт TNT Чарльз Баркли оценил уровень нынешних «Лейкерс».
Обновлено в 06:39
Баскетбол

«Бостон» отчислил Уолтера Лемона

«Бостон» отчислил разыгрывающего Уолтера Лемона. Лемон ранее заключил с «Селтикс» двусторонний контракт.
Обновлено в 05:57
Баскетбол

Дэйв Йергер попросил ассистента генменеджера покинуть тренировку

Главный тренер «Сакраменто» Дэйв Йергер попросил ассистента генменеджера Брэндона Уильямса покинуть утреннюю тренировку команды в четверг.
Обновлено в 05:09
Баскетбол

Тарик Блэк – автор лучшего данка дня в Евролиге

Центровой «Маккаби FOX Тель-Авив» Тарик Блэк – автор лучшего данка вчерашнего игрового дня в Евролиге.
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