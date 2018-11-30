Сборная России одержала сложнейшую победу над командой Финляндии Сборная России по баскетболу одержала невероятную победу над командой Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года.

Хоккей Хоккей Роман Манухов: «Не было мечты забить именно „Локомотиву“» Защитник «Ак Барса» Роман Манухов после победы над «Локомотивом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что победа для него важнее личной статистики.

Хоккей Хоккей Кузнецов не ощутил последствия сотрясения из-за небольшого мозга Кузнецов приступил к тренировкам после сотрясения мозга, не принимав участия в матчах регулярного чемпионата НХЛ с середины ноября.

Хоккей Хоккей Игрок «Айлендерс» Бойчак вернул сопернику выбитый зуб Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Айлендерс» (2:1, Б), в котором нападающий «Брюинз» Крейчи потерял зуб после силового приема со стороны защитника гостей Томаса Хики.

Хоккей Хоккей Наиль Якупов посетил матч «Зенита» с «Копенгагеном» Российский нападающий "СКА" Наиль Якупов посетил матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Копенгаген" (1:0). Победа позволила "Зениту" выйти в плей-офф Лиги Европы досрочно.

Хоккей Хоккей Баста получил клубный свитер «Лады» Хоккеисты тольяттинской «Лады» подарили рэперу Басте клубную реплику после концерта.

Хоккей Хоккей Тренер «Лос-Анджелеса» прокомментировал неудачи Ковальчука в НХЛ Главный тренер "Лос-Анджелес Кингз" Уилли Дежарден прокомментировал то, что российский нападающий команды Илья Ковальчук не набирает очки одиннадцатый матч подряд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Хоккей Хоккей Патрик Лайне повторил клубный рекорд Ильи Ковальчука В последней встрече «реактивщиков» с «Чикаго» 20-летний Лайне стал первым хоккеистом в НХЛ в нынешнем сезоне, кто добрался до отметки в 20 голов.

Хоккей Хоккей «Сибирь» разорвала контракт с форвардом Евгением Бодровым Новосибирская "Сибирь" расторгла трудовое соглашение с 30-летним нападающим Евгением Бодровым. Об этом сообщил официальный твиттер клуба.

Хоккей Хоккей В Сыктывкаре стартует «Финал четырех» Кубка России по русскому хоккею Сегодня, 30-го ноября, в Сыктывкаре стартует "Финал четырех" розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом.

Хоккей Хоккей Игроки ЦСК ВВС едва не подрались после гола команды в матче ВХЛ ЦСК ВВС обыграл ХК «Рязань» со счётом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Хоккей Хоккей «Торпедо» и рижское «Динамо» сыграют со сборной Великобритании Два представителя Континентальной хоккейной лиги – нижегородское "Торпедо" и рижское "Динамо" проведут контрольные поединки с хоккейной сборной Великобритании.

Хоккей Хоккей «Торпедо» одержало волевую победу над «Звездой» в матче ВХЛ Хоккеисты усть-каменогорского "Торпедо" обыграли московскую "Звезду" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.

Хоккей Хоккей «Эдмонтон» забрал Зыкова с драфта отказов "Эдмонтон" забрал с драфта отказов российского нападающего Валентина Зыкова, сообщает известный инсайдер Эллиот Фридман.