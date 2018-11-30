Хоккей
Сборная России одержала сложнейшую победу над командой Финляндии Сборная России по баскетболу одержала невероятную победу над командой Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2019 года.
Коммерсантъ17:49
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Матч Финляндия – Россия можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч! Наш спорт»
Sports.ru28 ноября в 11:15
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 20:13, Ашберн
Хоккей
Роман Манухов: «Не было мечты забить именно „Локомотиву“»
Защитник «Ак Барса» Роман Манухов после победы над «Локомотивом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что победа для него важнее личной статистики.
Обновлено в 17:25
Хоккей
Кузнецов не ощутил последствия сотрясения из-за небольшого мозга
Кузнецов приступил к тренировкам после сотрясения мозга, не принимав участия в матчах регулярного чемпионата НХЛ с середины ноября.
Обновлено в 16:34
Хоккей
Игрок «Айлендерс» Бойчак вернул сопернику выбитый зуб
Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» — «Айлендерс» (2:1, Б), в котором нападающий «Брюинз» Крейчи потерял зуб после силового приема со стороны защитника гостей Томаса Хики.
Обновлено в 18:54
Хоккей
Наиль Якупов посетил матч «Зенита» с «Копенгагеном»
Российский нападающий "СКА" Наиль Якупов посетил матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Копенгаген" (1:0). Победа позволила "Зениту" выйти в плей-офф Лиги Европы досрочно.
Обновлено в 17:55
Хоккей
«Авангард» обменял молодого защитника в «Северсталь» на деньги
Обновлено в 14:01
Хоккей
Баста получил клубный свитер «Лады»
Хоккеисты тольяттинской «Лады» подарили рэперу Басте клубную реплику после концерта.
Обновлено в 19:16
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» прокомментировал неудачи Ковальчука в НХЛ
Главный тренер "Лос-Анджелес Кингз" Уилли Дежарден прокомментировал то, что российский нападающий команды Илья Ковальчук не набирает очки одиннадцатый матч подряд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:03
Хоккей
Патрик Лайне повторил клубный рекорд Ильи Ковальчука
В последней встрече «реактивщиков» с «Чикаго» 20-летний Лайне стал первым хоккеистом в НХЛ в нынешнем сезоне, кто добрался до отметки в 20 голов.
Обновлено в 19:30
Хоккей
«Сибирь» разорвала контракт с форвардом Евгением Бодровым
Новосибирская "Сибирь" расторгла трудовое соглашение с 30-летним нападающим Евгением Бодровым. Об этом сообщил официальный твиттер клуба.
Обновлено в 10:53
Хоккей
В Сыктывкаре стартует «Финал четырех» Кубка России по русскому хоккею
Сегодня, 30-го ноября, в Сыктывкаре стартует "Финал четырех" розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом.
Обновлено в 18:00
Хоккей
Игроки ЦСК ВВС едва не подрались после гола команды в матче ВХЛ
ЦСК ВВС обыграл ХК «Рязань» со счётом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.
Обновлено в 16:06
Хоккей
«Торпедо» и рижское «Динамо» сыграют со сборной Великобритании
Два представителя Континентальной хоккейной лиги – нижегородское "Торпедо" и рижское "Динамо" проведут контрольные поединки с хоккейной сборной Великобритании.
Обновлено в 18:00
Хоккей
«Торпедо» одержало волевую победу над «Звездой» в матче ВХЛ
Хоккеисты усть-каменогорского "Торпедо" обыграли московскую "Звезду" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ.
Обновлено в 10:57
Хоккей
«Эдмонтон» забрал Зыкова с драфта отказов
"Эдмонтон" забрал с драфта отказов российского нападающего Валентина Зыкова, сообщает известный инсайдер Эллиот Фридман.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Владимир Орсаг: «80 процентов „Слована“ хотело выиграть, а 20 приехало поиграть»
Главный тренер "Слована" Владимир Орсаг раскритиковал свою команду за поражение в матче с "Витязем" (2:3 Б). - Для нас это очень тяжелое поражение.
Обновлено в 15:45