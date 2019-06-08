Футбол

Сборная России одержала самую крупную победу в своей историиГазета.Ru вчера в 13:54

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино в домашнем матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. Встреча завершилась со счетом 9:0, сообщает "Советский спорт". Таким образом, футболисты российской национальной команды одержали самую крупную победу в своей новейшей истории.
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