Сборная России одержала самую крупную победу в своей историиRT на русском 13:55

Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв национальную команду Сан-Марино со счётом 9:0. Предыдущий рекорд 7:0 был установлен в 1995 году в матче с Сан-Марино и повторён в 2005 году в матче со сборной Лихтенштейна.

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

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