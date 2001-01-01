Сборная России одержала самую крупную победу в своей историиRT на русском 13:55

Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в своей истории, обыграв национальную команду Сан-Марино со счётом 9:0. Предыдущий рекорд 7:0 был установлен в 1995 году в матче с Сан-Марино и повторён в 2005 году в матче со сборной Лихтенштейна.

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

Футбол Станислав Черчесов: важно было сыграть правильно и солидно Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов, чья команда разгромила соперников из Сан-Марино (9:0) в отборочной игре Евро-2020 и установила рекорд по забитым мячам в своей истории, отметил, что его подопечные все сделали на поле правильно.

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