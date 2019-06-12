Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой КипраВести.Ru 16:39
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
|20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
|38′
Александр Головин
|45′+2′
|46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
|63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
|63′
|71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
|73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
|78′
|81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
|90′+2′
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
7
Оздоев
8
Баринов
17
Головин
15
Миранчук
22
Дзюба
21
Ахметов
12
Пардо
16
Шполярич
13
Кусулос
19
Лайфис
3
Иоанну
18
Артиматас
20
Кости
17
Маргаса
7
Эфрем
10
Сотериу
23
Питтас
Кипр
Расстановка 4‑3‑3
В Нижнем Новгороде сборная России по футболу проводит отборочный матч чемпионата Европы 2020 с командой Кипра. Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов. Сборная России очень мощно провела первый тайм.
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