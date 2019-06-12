Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой КипраВести.Ru 16:39

Россия — Кипр
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
63′
71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
78′
81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
90′+2′
В Нижнем Новгороде сборная России по футболу проводит отборочный матч чемпионата Европы 2020 с командой Кипра. Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов. Сборная России очень мощно провела первый тайм.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ионов был главным героем с Кипром: запорол два классных момента, а забил двойным попаданием между ног

Sports.ru19:00

Ионов: сборная Кипра ничем не удивила

Чемпионат17:53

Футболисты сборной России уходят в отпуск на лето, победив Кипр 1:0

Комсомольская правда16:36

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Газета.Ru21:26

Сборная России вернулась в Москву

Спорт-Экспресс20:34

Ионов: «Было тяжело, но мы использовали свой момент»

ProstoProSport17:42

Проскрипели с Кипром. После разгрома Сан-Марино россияне с трудом одолели киприотов

Советский спорт17:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Обновлено в 08:32
Происшествия

Пожарные локализовали возгорание штабелей леса в Красноярском крае

Обновлено в 18:01
Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Обновлено в 21:30
Финансы

Тимошенко заявила о падении экономики Украины

Украинская экономика находится в плачевном состоянии и продолжает падать, заявила лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Обновлено в 22:06
Политика

В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков

В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Происшествия

МВД прекратило уголовное преследование Голунова

МВД освободило журналиста Ивана Голунова от уголовной ответственности в связи с недоказанностью вины.
Обновлено в 11:07
Культура

Умер участник шоу «Голос» Сафиулин

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин умер в возрасте 44 лет. Об этом РБК заявила его супруга Екатерина Огарева.
Обновлено в 05:06
Общество

Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.
Обновлено в 22:42
Шоу-бизнес

«Запил, ушел в депрессию»: бывший Ивлеевой тяжело переживал ее успех

Обновлено в 13:46
Футбол

Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»

Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено в 18:40
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Политика

Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Политика

Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море

Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено в 17:23
Происшествия

В порту Петербурга обнаружили 400 кг кокаина в консервах из Эквадора

Обновлено в 09:36
Гаджеты

Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора»

Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Гаджеты

«Умные» часы Amazfit Verge 2 получили керамический корпус и датчик ЭКГ

Обновлено в 16:07
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Обновлено в 12:25
Общество

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено в 10:14
Авто

Маск спрогнозировал рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года

Обновлено в 21:52
Армия и оружие

Российский профессор рассказал об «опасных» планах США

Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие

Минобороны Украины подтвердило отказ от танков «Оплот»

Обновлено в 03:24
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019.
Обновлено в 04:19
Общество

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Политика

Комиссар СЕ по правам человека намерена посетить Крым

Ранее департамент информации и печати МИД России сообщил, что члены межправительственной комиссии России по делам Совета Европы были "проинформированы (на ее заседании во вторник) о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в Крым 7-11 октября".
Обновлено в 16:20
Общество

В аэропорту Хитроу появилось граффити Бэнкси

В лондонском аэропорту Хитроу появилось граффити художника Бэнкси. Об этом он 11 июня сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 21:59
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное