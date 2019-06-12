Футбол
Россияне обыграли сборную КипраНациональная служба новостей вчера в 16:55
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
|20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
|38′
Александр Головин
|45′+2′
|46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
|63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
|63′
|71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
|73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
|78′
|81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
|90′+2′
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
14
Джикия
5
Семенов
13
Кудряшов
7
Оздоев
8
Баринов
17
Головин
15
Миранчук
22
Дзюба
21
Ахметов
12
Пардо
16
Шполярич
13
Кусулос
19
Лайфис
3
Иоанну
18
Артиматас
20
Кости
17
Маргаса
7
Эфрем
10
Сотериу
23
Питтас
Кипр
Расстановка 4‑3‑3
Сборная России по футболу одержали победу над национальной командой Кипра с минимальным счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира ЧЕ-2020. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Единственный гол в матче забил Алексей Ионов.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд
Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:54
Гаджеты
IPhone XR 2019 будет самым автономным смартфоном Apple
Актуальная версия iPhone XR уже выделилась не раз в разных тестах на автономность, показав большое время работы на одной подзарядке.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
20 лет назад российские десантники удивили весь мир
Обновлено в 14:14
Происшествия
Алексея Навального отпустили из полиции
Господина Навального задержали на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Оппозиционера обвинили в его организации.
Обновлено в 15:45
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором
Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.
Обновлено в 09:07
Финансы
Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Авто
Renault Kwid пользуется популярностью в Индии
Благодаря весьма приемлемой цене рассматриваемый автомобиль прочно зарекомендовал себя не только как самая продаваемая модель французского автопроизводителя в Индии, но и как самая продаваемая машина Renault на индийском рынке за всю историю.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
Жесткие задержания на протестном шествии в Москве. Видео
12 июня в Москве прошел несогласованный марш в поддержку Ивана Голунова, с которого накануне сняли обвинения.
Обновлено в 08:31
Политика
США и Польша договорились о дополнительных поставках газа
Обновлено в 15:04
Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Apple и Microsoft создали новое приложение iCloud для Windows
Запуск нового приложения для Windows можно считать крупным событием, поскольку продуктов Apple, совместимых с операционной системой Microsoft, практически нет.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
Здоровье
Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.
Обновлено в 06:57
Экономика
Кредит на кредите: россиянам предрекли новый экономический кризис
Эксперты уверены, что без вмешательства государства нынешняя ситуация с выплатами кредитов может привести к повторению экономического кризиса 2008 года.
Обновлено в 14:53
Спорт
Двукратный чемпион мира Лессер сломал ключицу, упав с велосипеда
Эрик Лессер является двукратным чемпионом мира 2015 года в Контиолахти (Финляндия) в гонке преследования и эстафете.
Обновлено в 14:26
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Бузова в крошечном бикини пофантазировала о парне
Обновлено в 12:33
Политика
Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400
Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.
Обновлено в 14:57
Спорт
Женская сборная России по стрельбе из лука отобралась на Олимпиаду
Женская сборная России по стрельбе из классического лука завоевала лицензию для участия в летних Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщается на сайте Всемирной федерации стрельбы из лука.
Обновлено в 15:10
Общество
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса
С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Общество
Власти назвали бедными 7 процентов москвичей
Как сказал в интервью «Российской газете» глава столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян, по экспертным оценкам и данным Росстата, в основном, среди бедных горожан — семьи с двумя детьми.
Обновлено в 13:47