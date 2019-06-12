Футбол

Россияне обыграли сборную КипраНациональная служба новостей вчера в 16:55

Россия — Кипр
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
20′
Андреас Макрис
Алексей Ионов
38′
Александр Головин
45′+2′
46′
Энтони Георгиу
Георгос Эфрем
63′
Маргаса
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
63′
71′
Андреас Авраам
Иоаннис Питтас
Федор Кудряшов
73′
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
78′
81′
Андреас Макрис
Матия Шполярич
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
90′+2′
Сборная России по футболу одержали победу над национальной командой Кипра с минимальным счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира ЧЕ-2020. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Единственный гол в матче забил Алексей Ионов.
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