Россияне обыграли сборную КипраНациональная служба новостей вчера в 16:55

Сборная России по футболу одержали победу над национальной командой Кипра с минимальным счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира ЧЕ-2020. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Единственный гол в матче забил Алексей Ионов.

Политика Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.

Гаджеты IPhone XR 2019 будет самым автономным смартфоном Apple Актуальная версия iPhone XR уже выделилась не раз в разных тестах на автономность, показав большое время работы на одной подзарядке.

Происшествия Алексея Навального отпустили из полиции Господина Навального задержали на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Оппозиционера обвинили в его организации.

Наука В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.

Армия и оружие Украинские военные вплотную подошли к Донецку Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.

Финансы Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.

Политика Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.

Авто Renault Kwid пользуется популярностью в Индии Благодаря весьма приемлемой цене рассматриваемый автомобиль прочно зарекомендовал себя не только как самая продаваемая модель французского автопроизводителя в Индии, но и как самая продаваемая машина Renault на индийском рынке за всю историю.

Общество Жесткие задержания на протестном шествии в Москве. Видео 12 июня в Москве прошел несогласованный марш в поддержку Ивана Голунова, с которого накануне сняли обвинения.

Происшествия Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.

Шоу-бизнес Елена Корикова показала фигуру в бикини Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.

Гаджеты Apple и Microsoft создали новое приложение iCloud для Windows Запуск нового приложения для Windows можно считать крупным событием, поскольку продуктов Apple, совместимых с операционной системой Microsoft, практически нет.

Происшествия Почти вся Абхазия осталась без электричества Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.

Здоровье Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.

Экономика Кредит на кредите: россиянам предрекли новый экономический кризис Эксперты уверены, что без вмешательства государства нынешняя ситуация с выплатами кредитов может привести к повторению экономического кризиса 2008 года.

Спорт Двукратный чемпион мира Лессер сломал ключицу, упав с велосипеда Эрик Лессер является двукратным чемпионом мира 2015 года в Контиолахти (Финляндия) в гонке преследования и эстафете.

Футбол СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак» Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».

Политика Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400 Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.

Спорт Женская сборная России по стрельбе из лука отобралась на Олимпиаду Женская сборная России по стрельбе из классического лука завоевала лицензию для участия в летних Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщается на сайте Всемирной федерации стрельбы из лука.

Общество В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".