Сборная России вышла в финал Кубка легенд по футболуТАСС 09:07

Сборная России победила команду звезд со счетом 8:7 в матче второго тура группы B Кубка легенд имени Константина Еременко по футболу и вышла в финал турнира, который проходит в Москве.

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Сборная России вышла в финал Кубка легенд по футболу

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