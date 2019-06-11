Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче на Евро-2020Известия 17:50

Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Встреча команд группы I состоялась 11 июня в Нижнем Новгороде. Единственный гол на 38-й минуте забил Алексей Ионов, пишет ТАСС.

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Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче на Евро-2020

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