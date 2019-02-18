Футбол

Сборная России обыграла Украину в матче за бронзу ЧЕ по мини-футболуРИА Новости 12:50

Сборная России по мини-футболу победила в серии пенальти команду Украины в матче за третье место на первом в истории чемпионате Европы среди женщин, который проходит в Португалии. Основное время встречи, прошедшей в воскресенье в Порту, завершилось со счетом 2:2.
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Капитан сборной России по мини-футболу высказалась о матче с Украиной

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Мини-футбол. Чемпионат Европы (жен). Россия обыграла Украину в матче за бронзу, Испания взяла золото

Sports.ru05:21
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